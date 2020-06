Ces cartes d’identité nationales électroniques qui mettent la puce à l’oreille

La plaidoirie de l’Intérieur est bien rodée. Le projet de loi n° 04.20 relative à la CINE vise à mettre en place une nouvelle génération de cartes d’identité électroniques nationales, dotées de normes de sécurité avancées et garantissant la protection des citoyens, a relevé le ministre devant la commission de l’intérieur, des collectivités territoriales et de la politique de la ville à la Chambre des représentants.

Les nouvelles CINE seront davantage développées, afin de réduire les cas de fraude et d’usurpation d’identité, tout en intégrant de nouvelles fonctionnalités conformes à la vision du Royaume en matière de développement numérique, a-t-il ajouté.

A. Laftit a, d’autre part indiqué que le projet de mise à jour de la carte d’identité électronique nationale a été lancé en intégrant de nouveaux éléments de sécurité matérielle et immatérielle, conformément aux recommandations en vigueur en la matière, de même que des solutions permettant l’usage de cette pièce dans les services électroniques. Plus, la carte d’identité électronique nationale constituera un « pont rapide et sûr » vers les services numériques, et garantira aux citoyens marocains la possibilité d’un accès sûr aux services numériques des institutions publiques et privées, tout en protégeant leurs données à caractère personnel.

Le ministre a estimé que ces développements nécessitaient une modification des textes juridiques encadrant les procédures relatives à la carte d’identité électronique nationale, ainsi que l’exploitation de ses fonctionnalités, notant que dans ce contexte, le projet de loi en question vient remplacer la loi n° 35.06 portant création de la carte d’identité nationale.

Les principales nouveautés incluses dans ce projet de loi, a expliqué le ministre, concernent la réduction de l’âge obligatoire d’obtention de la CINE, qui passe de 18 à 16 ans, de même que la possibilité de l’octroyer aux mineurs, sur demande de leurs représentants légaux, avec obligation de renouvellement à l’âge de 12 ans, pour l’enregistrement des empreintes digitales.

Concernant les nouvelles dispositions de la CINE, le responsable gouvernemental a souligné que le projet de loi prévoit le remplacement du code barre de la carte actuelle par une zone de lecture aromatique (MRZ) et la création d’un code d’accès imprimé sur la carte, notant que ces deux éléments permettent d’accéder à la version enregistrée dans la puce électronique, comprenant les informations disponibles au recto et au verso de la carte, afin de mieux faciliter l’automatisation.

Ces textes comportent également des dispositions permettant l’enregistrement d’informations supplémentaires facultatives à la demande du titulaire de la carte, au niveau de la puce électronique, et ces informations supplémentaires sont liées à l’achèvement de certaines procédures administratives, telles que l’adresse e-mail, le numéro de téléphone ou encore le nom et les coordonnées d’une personne à contacter en cas d’urgence.

A. Laftit a, enfin, fait savoir que les CINE actuelles restent en vigueur et que les citoyens ne sont pas appelés à les changer, à moins qu’ils ne souhaitent bénéficier des nouveaux services qu’offre la nouvelle carte.