Ces footballeurs marocains qui font le bonheur des clubs espagnols…

Les footballeurs marocains qui évoluent particulièrement au sein de plusieurs clubs européens sont légion. En Espagne qui a vu ses deux grands clubs le Réal Madrid et le FC Barcelone sortir par la petite porte de la Ligue des champions, trois mousquetaires marocains ont magistralement contribué au succès du FC Séville qui a remporté son sixième sacre de la Ligue d’Europe. Mais on espère ces Marocains en fassent de même avec la sélection nationale marocaine à l’échelle africaine et mondiale.