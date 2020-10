Ces grandes manœuvres déployées pour amener Khartoum vers Tel Aviv

Le journal israélien qui cite une source impliquée dans les négociations en cours indique que l’annonce interviendra probablement après un appel téléphonique entre le président américain Donald Trump et le leader de la transition au Soudan, le lieutenant général Abdel Fattah al-Burhane.

Par ailleurs, une délégation israélienne de haut niveau se serait rendue au Soudan cette semaine, sur fond de spéculation croissante sur le fait que les deux parties vont bientôt annoncer la normalisation de leurs relations.

Selon Israel Hayom, des responsables de l’agence de renseignement du Mossad et du bureau du Premier ministre se sont rendus au Soudan mercredi 21 octobre à bord d’un jet privé – qui a effectué un aller-retour direct très inhabituel entre Tel-Aviv et Khartoum – pour s’entretenir avec des responsables soudanais. L’avion est resté sur le tarmac pendant sept heures.

Les hauts fonctionnaires israéliens et soudanais seraient parvenus à un accord final sur l’établissement de liens, sans que les termes n’aient pu filtrer. « Un accord a été obtenu entre le chef du Conseil souverain, le général Abdel Fattah al-Burhane, et le Premier ministre Abdallah Hamdok, qui était jusqu’à présent opposé à la normalisation (des relations) avec Israël », a écrit jeudi matin le Yediot Aharonot.

Entre-temps, des sources soudanaises et égyptiennes ont révélé que l’Arabie saoudite s’est engagée à payer les 335 millions de dollars aux États-Unis afin d’accélérer la normalisation des relations entre Khartoum et Tel Aviv, a rapporté mercredi 21 octobre l’agence de presse Safa, citée par AlQuds al-Arabi. Ces sources ont fait état d’un accord global sur la normalisation. L’Arabie et les Emirats soutiendront immédiatement le Soudan, juste après sa signature sur l’accord de normalisation.

Il semble qu’une réunion entre des responsables soudanais d’une part et des responsables américains, israéliens, émiratis et saoudiens d’autre part, a déterminé les détails de l’accord, les étapes de sa mise en œuvre ainsi que les engagements des médiateurs. Accord qui comprend également des détails sur la manière dont les dirigeants soudanais vont gérer les inévitables manifestations populaires qui auront lieu au Soudan après l’annonce de la normalisation des relations avec l’entité sioniste.

Le chef de la diplomatie US Mike Pompeo a dit mercredi espérer que le Soudan normalisera ses relations diplomatiques avec Israël « rapidement », après que les Etats-Unis ont annoncé le prochain retrait de Khartoum de leur liste noire des Etats soutenant le terrorisme.

Washington a multiplié les pressions pour que Khartoum normalise ses relations avec Israël avant l’élection présidentielle américaine du 3 novembre, comme l’ont fait ces dernières semaines les Émirats arabes unis et Bahreïn.