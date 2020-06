Ces «têtes sales» de Facebook appelés à «modérer» les contenus… 

Avec la nomination d’une yéménite et d’une israélienne au sein de son conseil de surveillance, Facebook tente de vendre du «vent» aux utilisateurs arabes en adoptant une démarche pouvant établir une symétrie dans le traitement du conflit israélo-arabe. Lancé en janvier 2020, ce conseil est chargé de la «modération de contenu présent sur les plateformes».

En d’autres termes, c’est à lui qu’incombera la tâche de censurer ou non le contenu à faire transiter via la plateforme des réseaux sociaux. Tawakkol Karman, membre de la branche yéménite de la confrérie des Frères Musulmans et Prix Nobel de la Paix 2011, cooptée au conseil de surveillance de Facebook, servira de faire valoir d’une surveillance qui se veut «équilibrée».

Mais pourrait-on mettre sur le même pied la cause du peuple palestinien et les intérêts de la survie d’Israël, cette entité sioniste pour laquelle l’administration US apporte parapluie et soutien en tout genre? Facebook a engagé Emi Palmor, ancienne directrice générale du ministère israélien de la justice comme membre de son nouveau conseil de surveillance.

Sous sa direction (jusqu’à sa démission en 2014), le ministère israélien de la justice «a demandé à Facebook de censurer le discours légitime des défenseurs des droits humains et des journalistes parce qu’il était jugé politiquement indésirable», l’accuse un groupement d’organisations de la société civile palestinienne. Ce groupement a condamné le choix d’E. Palmor, mettant en garde contre son rôle potentiel dans le musellement de la liberté d’expression et la censure des défenseurs des droits humains, en particulier les voix palestiniennes, arabes et musulmanes sur la plateforme.

Parallèlement à ce choix «facebookien» des plus rocambolesques, la nomination de la yéménite a déjà, soulevé, pour sa part, un tollé dans les pétromonarchies (à l’exception, bein sûr, du Qatar) qui ont casé «les Frères musulmans» sur l’échiquier des organisations terroristes. T. Karman devant servir de faire valoir aux dérives de la «résidente» israélienne au sein de la plateforme US.

Car comme le laissent entendre des observateurs avertis, «sous le voile de liberté perce la supercherie» de la Première femme arabe et deuxième femme musulmane (après Shirine Ebadi – Iran en 2003) à être nobélisée. Pour s’en convaincre; il suffit de rappeler que son ONG «Women Journalist Without Chains» (Femmes journalistes sans chaînes) a reçu, en coulisses, des subventions assez conséquentes de la National Endowment for Democracy (NED, créée en 1983 par Ronald Reagan) pendant les trois années précédant le fumeux «printemps arabe».