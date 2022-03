CFG Bank : Les « Samedis de l’Immo » reprogrammés

Fort du succès des éditions précédentes, les Samedis de l’Immo revient cette année encore dans une édition novatrice sous deux formats, un salon digital du 14 au 18 mars et un salon physique le 19 et 20 mars 2022 à Casablanca, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Dans un contexte marqué par la pandémie, l’édition précédente des Samedis de l’Immo était totalement virtuelle, un dispositif qui a facilité la rencontre d’acquéreurs et promoteurs à travers une plateforme digitale intuitive, rappelle la même source, précisant que ce 1er salon virtuel a su attirer plus de 120.000 visiteurs connectés durant une semaine.

En effet, l’évènement était un grand succès et a également bénéficié d’une visibilité médiatique à grande échelle, aussi bien dans la presse écrite que sur la toile et particulièrement sur les différents réseaux sociaux.

L’édition 2022 de ce rendez-vous aspire cette année à offrir aux visiteurs une expérience encore plus intuitive et adaptée à leurs préférences, et ce à travers une édition mixte digitale et physique, fait observer le communiqué, ajoutant que la complémentarité des 2 dispositifs assure davantage de proximité avec toutes les personnes intéressées. Et pour être encore plus proche des attentes des acquéreurs et des promoteurs, l’édition 2022 des Samedis de L’Immo sera régionale et se déclinera dans un premier temps sur 2 villes, à savoir Casablanca, du 14 au 20 mars 2022 et Rabat, courant mai 2022. Du 14 au 20 Mars 2022, le salon se tiendra sur une plateforme digitale. Les visiteurs pourront ainsi se connecter en utilisant leur smartphone, leur ordinateur ou leur tablette pour visiter les stands interactifs des promoteurs, se renseigner sur les solutions de financement proposées par CFG Bank, effectuer des simulations adaptées à leurs besoins spécifiques et s’entretenir en chat avec un conseiller commercial dédié. Cette plateforme permettra également aux promoteurs et partenaires d’avoir de la visibilité et d’informer les visiteurs sur leurs offres exclusives. Le weekend du 19 et 20 mars 2022, se tiendra à la Villa Roosevelt à Casablanca le salon physique avec 2 jours d’exposition grand public. L’inscription est gratuite pour le salon sur www.lessamedisdelimmo.com. En tant qu’événement de référence dans le secteur immobilier, Les Samedis de l’immobilier fait partie des grands rendez-vous spécialisés qui attire un public porteur de projet mais également des acteurs majeurs dans l’immobilier tels que Anfa Realties, Asma Invest, CGI, Inveravante, Kettani Immobilier, KLK, Omnidor, Saham Immo, SAPST Taghazout, TGCC et Valoris.