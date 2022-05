CGEM : Une rencontre sur l’eau, le 13 mai à Marrakech

Organisé sous le Patronage Royale, cet évènement a pour objectif de discuter des moyens de renforcer la sécurité hydrique du Royaume en intégrant le secteur privé en amont dans l’élaboration des stratégies et en faisant appel à des solutions diversifiées dont l’utilisation des ressources en eau non conventionnelles, indique un communiqué de la CGEM.

Plateforme de partage d’expérience, cette deuxième édition du Business Dialogue connaitra la participation du président de la CGEM, Chakib Alj, du ministre de l’Équipement et de l’eau, Nizar Baraka, du ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour ainsi que d’éminents experts nationaux et internationaux des secteurs public et privé.

L’événement sera également l’occasion d’échanger sur le rôle des partenariats public-privé et des entreprises dans la promotion des usages rationnels et raisonnés de cette ressource vitale, sa préservation et sa valorisation à travers la recherche, l’innovation et l’investissement, ajoute le communiqué.

Ce business dialogue, organisé avec le concours du Crédit Agricole du Maroc, d’Akwa Group, de CIH Bank, de l’OCP, de Total Energies et des Eaux Minérales d’Oulmès est orienté principalement vers la ratification et l’approfondissement des 9 recommandations proposées dans le Livre Bleu édité par COALMA et les modalités de leur opérationnalisation dans une perspective de développement durable, tout en prenant en considération les préconisations du Nouveau Modèle de Développement, de la Stratégie Nationale pour l’Eau et du Programme National pour l’Approvisionnement en Eau Potable et l’Irrigation 2020-2027.