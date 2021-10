Chambre des Conseillers : La CGEM prévoit 8 sièges pour défendre l’entreprise

La CGEM participe aux prochaines échéances électorales en tant qu’organisation professionnelle des employeurs la plus représentative et ce, dans sa deuxième participation au processus électoral après les échéances de 2015, qui représentaient une première pour la Confédération au sein de la Chambre des Conseillers.

La nouveauté de ces échéances est relative aux accréditations, dont la compétence, qui était jusque-là dévolue aux partis politiques, est conférée, désormais, aux présidents des CGEM régions.

La période réservée au dépôt des candidatures pour ces élections a pris fin lundi 27 septembre dernier. Le processus électoral avait, en effet, démarré le 23 septembre et ce, après l’ouverture du 06 au 13 du même mois de l’inscription dans les listes électorales générales en tant que membre électeur.

Le processus électoral a démarré après l’émergence au collège électoral, qui a été fait lors d’un scrutin interne le 7 septembre, et après démarrage du processus de présentation des candidatures pour les circonscriptions Nord, Sud, Centre, en plus du début de la campagne électorale du 28 septembre au 04 octobre.

Pour ce qui est des candidats, 26 sont en lice pour occuper les 8 sièges représentant la CGEM à la Chambre des conseillers, dont 16 candidats se font concurrence dans la circonscription Centre, 6 dans la circonscription Nord, et 4 dans la circonscription Sud. Ainsi, dans la circonscription Centre, 16 candidats convoitent 4 sièges, tandis qu’au niveau de la circonscription Sud, deux listes de 4 candidats s’opposent pour remporter deux sièges, et trois listes sont en concurrence pour occuper deux sièges dans la circonscription Nord.

Par ailleurs, et lors du conseil d’administration du 9 septembre dernier, la CGEM a mis à jour sa charte électorale et son règlement intérieur pour prendre en compte les nouveautés de ces échéances. Ainsi, la Confédération explique que pour l’élection des conseillers à la Chambre des conseillers, la base des votants est constituée des membres du collège électoral qui élisent parmi leurs pairs, pour chaque collège, ceux appelés à représenter la CGEM, précisant que chaque collège votera en fonction du nombre de sièges à pourvoir. De même, pour être candidat, il faut remplir des conditions d’éligibilité, notamment être en conformité avec les dispositions légales en vigueur concernant les élections et être membre d’un des trois collèges électoraux de la CGEM.

Pour le processus d’accréditation, le patronat indique que les demandes d’accréditation des listes des candidats, au niveau régional, doivent être adressées au président du comité d’accréditation régional de la CGEM Région concernée. Les listes doivent également obéir à la parité entre hommes et femmes, en vertu des dispositions de la Loi 28.11 relatives à la Chambre des conseillers et celles du Code électoral.

En tant qu’acteur économique actif doté d’importantes potentialités, la CGEM s’attèlera, à travers ses conseillers qui seront élus mardi prochain, à porter la voix de l’entreprise au sein de la Chambre des Conseillers et à défendre le secteur privé, vecteur important dans la création de richesse et des postes d’emplois.