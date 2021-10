Changement de Leadership chez Allianz Africa : Delphine Traoré devient CEO Régional

D. Traoré a rejoint le Groupe Allianz en 2005 chez Allianz Global Corporate& Specialty (AGCS) Canada. Elle a occupé les postes de Souscripteur Responsabilité Civile et de Responsable de la gestion des marchés avant de devenir CEO d’AGCS Africa en 2012.

Chez Allianz Africa, elle a occupé le poste de Directrice des Opérations en 2017 et est restée Membre Non Exécutif du Comité Exécutif d’AGCS Africa. En 2015, C. Vrolijka rejoint le Comité Exécutif d’Allianz SE en tant que Conseiller Senior, il est ensuite devenu CEO Régional d’Allianz Africa en 2017. Au cours de son mandat, il a mené l’expansion d’Allianz au Maroc, au Nigéria et récemment en Afrique de l’Est, en plus de renforcer l’ancrage régional du groupe.