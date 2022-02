Changements Climatiques dans la zone MENA: La Semaine du climat prévue fin mars à Dubaï

Initialement prévue pour débuter en février, la récente recrudescence des cas de variante Omicron a nécessité le report de la réunion en personne. Il est désormais prévu que la MENACW 2022 se tienne du 28 au 31 mars à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Selon le gouvernement des Émirats arabes unis, les chiffres du COVID-19 dans le pays ont diminué et les Émirats lèvent progressivement les restrictions sur le COVID-19 pour atteindre la pleine capacité des sites. La dernière semaine de mars est également une semaine clé, puisqu’il s’agit de la dernière semaine de l’EXPO Dubaï et qu’elle verra l’organisation de nombreux autres événements de haut niveau dans la ville.

Les participants sont encouragés à s’inscrire le plus tôt possible en se rendant sur le site d’inscription de MENACW 2022. La Semaine MENACW 2022 est l’occasion pour les gouvernements, le secteur privé, les villes, les communautés autochtones, les jeunes et la société civile de s’engager dans un dialogue axé sur les solutions, de trouver un terrain d’entente et de collaborer à l’action climatique.

La Semaine se donne pour objectif d’explorer la résilience face aux risques climatiques, la transition vers une économie à faibles émissions et la collaboration pour résoudre les défis urgents. La MENACW 2022 est également une opportunité clé pour faire avancer la mise en œuvre de l’Accord de Paris et du Pacte de Glasgow pour le climat adoptés lors de la COP 26 de novembre et pour faire avancer la dynamique régionale jusqu’à la COP 27 en Égypte.