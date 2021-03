Changements climatiques: Greenpeace appelle l’Exécutif a plus de proactivité 

Commentant les événements climatiques extrêmes dont le Maroc et l’Algérie ont été témoins ces derniers jours, qui ont causé grandes pertes matérielles et humaines, Mohammed Tazrouti, chargé de campagne à Greenpeace Moyen-Orient et Afrique du Nord, a estimé que ces drames «révèlent l’absence du principe de justice climatique entre les pays du Nord et du Sud».

«Lorsqu’il s’agit d’atténuer les effets du changement climatique, les grands pays industrialisés jouent un rôle négatif à travers leurs émissions et leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre qui affectent les pays du Sud», a-t-il ajouté tout en affirmant que la région MENA «est particulièrement touchée par le phénomène du changement climatique plus que d’autres, et par conséquent, elle paie le prix le plus élevé de ses effets».

Ainsi, pour le cas du Maroc, le responsable a estimé que «toutes les villes sont menacées» par le changement climatique et ses «conséquences peuvent être désastreuses à l’avenir, que ce soit au niveau de la vie, des infrastructures et de l’économie». Des lors, «il est très important de se préparer à de telles catastrophes, de faciliter l’accès aux bulletins d’alerte, d’améliorer les connaissances, d’évaluer les risques naturels et d’impliquer tous les acteurs afin de se développer rapidement et de se reconstruire efficacement pour faire face aux répercussions du changement climatique », a-t-il assuré.

«Ce dont nous avons besoin dans la région MENA dans son ensemble, c’est de proposer une voie de développement différente, un modèle économique alternatif, qui offre une vie décente aux gens en plus de la durabilité environnementale qui prend en compte le changement climatique. Pour y parvenir, il est nécessaire de renforcer le débat sur les principes d’une économie fondée sur l’intérêt public, qui prend en compte la durabilité environnementale et les effets dévastateurs du changement climatique», plaide-t-il.

Greenpeace rappelle que le plan d’action national de gestion des risques de catastrophes naturelles s’articule autour de cinq axes, répartis en 18 programmes et 56 projets. Présenté en février par le ministère de l’Intérieur, il détermine 4 types de catastrophes naturelles sur lesquelles il faudra travailler, à savoir les tsunamis, l’érosion du sol, les séismes et les inondations. Le plan évoque l’amélioration de la gestion des risques naturels, l’amélioration des connaissances et de l’évaluation, la prévention et le renforcement de la résilience et de la préparation. Il repose également sur la participation de tous les acteurs, que ce soit au niveau central ou local, et la diversification des sources de financement des projets liés à la prévention des risques naturels.

De fortes précipitations ont paralysé plusieurs axes routiers de Casablanca, début janvier alors que d’autres ondées ont inondé, un mois plus tard plusieurs quartiers à Tanger, ville dont l’infrastructure d’assainissement a été débordée, ce qui a causé la mort par noyade de 29 personnes dans une usine située dans le sous-sol d’une villa. Début mars, Tétouan et Martil, ont été noyées par les pluies alors que les crues constatées à Fès ont engendré d’importants dégâts matériels.