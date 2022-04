Charte de l’investissement : Une réunion de plus…

Cette réunion a été consacrée à l’évaluation des progrès enregistrés dans la mise en œuvre des chantiers principaux relatifs à la nouvelle charte de l’investissement et à la préparation des synthèses qui seront présentées au Roi, à cet effet.

Dans ce sens, A. Akhannouch a mis en avant la grande importance accordée par le Souverain à l’encouragement de l’investissement, en tant que levier principal de développement et d’accélération de la relance économique. Il a, en outre, rappelé les directives royales dans ce domaine et a appelé à la mise en œuvre de l’ensemble de projets à un rythme accéléré.

Ont pris part à cette réunion, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, le secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hajoui, la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Fatima-Zahra Mansouri, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, le ministre de l’Industrie et du Commerce Ryad Mezzour, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire Fatim-Zahra Ammor, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des Politiques publiques, Mohcine Jazouli, le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget Fouzi Lekjaa et la ministre déléguée Chargée de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, Ghita Mezzour.