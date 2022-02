Charte d’investissement : Réunion de l’exécutif avec le GPBM et la CGEM

Cette réunion, marquée par le rappel des Hautes Instructions Royales relatives au projet de la nouvelle Charte de l’investissement et la présentation des grandes lignes de ce projet, vise à garantir l’adhésion des acteurs économiques et bancaires dans l’encouragement de l’investissement. Elle a également pour objectif de convenir aux mesures susceptibles de mettre en œuvre la vision Royale en matière d’investissement.

Ainsi, le Chef du gouvernement a insisté, lors de cette réunion, sur l’importance de la conjugaison des efforts de toutes les parties concernées en vue d’augmenter le niveau d’investissement du secteur privé, en atteignant, à l’horizon 2035, les deux tiers du total de l’investissement national, ce qui se reflétera positivement, a-t-il dit, sur « la stabilité des offres d’emploi et la création de la valeur ajoutée dans notre pays ». Il a également appelé les représentants du GPBM et de la CGEM à adhérer à cette dynamique, à travers le financement de l’investissement et le soutien des activités de production qui créent des offres d’emploi et de la valeur ajoutée, à communiquer autour des dispositifs du projet de la nouvelle charte d’investissement et à expliquer les mécanismes de soutien et de suivi.

Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, a indiqué pour sa part que cette rencontre tenue avec des représentants du GPBM et de la CGEM, en marge de la réunion interministérielle sur la nouvelle charte de l’investissement, a pour objectif d’échanger sur les grandes orientations de cette nouvelle charte et “d’interpeller le secteur privé pour sa mise en œuvre sur le terrain, de manière très effective, avec des rendez-vous précis dans les prochaines semaine. Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Économie et des finances, a souligné de son côté que ces réunions avec le secteur privé et le secteur bancaire interviennent conformément aux Hautes Orientations Royales, notant que le gouvernement est appelé à mettre en œuvre les dispositifs législatifs de la charte de l’investissement pour son opérationnalisation. Le gouvernement veillera également avec tous les partenaires à mettre en place un plan d’action clair pour concrétiser cette charte, tout en tenant compte de la conjoncture économique actuelle, et ce à travers une vision claire en faveur de la relance de l’économie nationale.

En réaction, Mohamed El Kettani, vice-président du GPBM, a indiqué que la réunion a été l’occasion de présenter les grandes lignes et les principaux axes directeurs de cette future charte d’investissement, mettant en avant l’importance de sa mise en œuvre dans la réalité pour relancer et doper l’initiative privée et l’investissement. “En tant que représentant de la profession bancaire, nous avons déclaré que nous serons totalement mobilisés derrière le gouvernement suite à l’appel royal, pour que nous puissions accompagner la dynamique et la relance de l’investissement”, a-t-il affirmé, précisant que cette charte “va apporter de réels leviers qui vont permettre aux jeunes et aux moins jeunes de réaliser des projets d’investissement, quels que soient leurs tailles et leurs secteurs d’activités et les territoires d’opérations”.

Chakib Alj, président de la CGEM, a, quant à lui, souligné que cette nouvelle charte, tant attendue par les entrepreneurs, “va permettre de libérer le potentiel d’investissement du secteur privé et va aussi permettre à l’investissement privé de devenir plus important que l’investissement de l’État, et ce dans la vision du Nouveau modèle de développement”. Il a, en outre, fait part de sa confiance en cette charte, étant donnée qu’elle est “pragmatique et va dans le sens du terrain”, notant que la CGEM est mobilisée, ainsi que toutes ses forces vives, à savoir les fédérations les CGEM régions, pour faire connaitre les avantages de cette nouvelle charte.

Au final, lors de cette réunion à laquelle a participé Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur et Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce, les participants ont été unanimes à souligner leur fort engagement pour la concrétisation des dispositifs législatifs et incitatifs de cette nouvelle charte, dans le but d’impulser une nouvelle dynamique en faveur de l’investissement privé dans le Royaume.