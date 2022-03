« Chergui-2022 » : Manœuvres aéroterrestres franco-marocaines près d’Errachidia

Cet exercice d’entraînement militaire aéroterrestre mené, conjointement par les Forces armées marocaine et française et, impliquant de nombreuses unités des deux pays, est conduit dans la troisième région militaire de l’Oriental, nouvellement créée, et couvrant la frontière algérienne. Cette manœuvre la première depuis la création de cette région en janvier était prévue de longue date puisque « les travaux de planification de cet exercice ont été conjointement menés entre les responsables militaires des deux pays, en France et au Maroc, depuis septembre dernier », indique lundi un communiqué de l’Etat-major général des Forces Armées Royales.

Ces manœuvres internationales entrent dans le cadre de la coopération entre les armées françaises et les Forces Armées Royales et sont conduites sous l’autorité du général de division Mohammed Miqdad qui veille au commandement de la zone Est, une région stratégique et dont le siège est à Errachidia. La quatrième brigade d’aérocombat (4ème BAC) de Clermond-Ferrand, qui comprend plus d’une centaine de militaires de différents régiments d’hélicoptères de combat, représente l’Hexagone à ces exercices débutés par des entraînements techniques et de reconnaissance du terrain menés par des pilotes militaires français et marocains. « Chergui 2022 » est un exercice interarmées mené dans le cadre des missions de défense de l’intégrité territoriale, visant à consolider les capacités de planification et le développement de l’interopérabilité technique et opérationnelle entre des moyens aéroterrestres relevant des Forces Armées Royales et de l’Armée française.