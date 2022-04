Cherté de la vie : La colère prend de l’ampleur

Le comité local de la FGD à Mohammedia a tenu cette semaine sa réunion périodique, durant laquelle il a fait le point sur la situation nationale et locale, qui se caractérise principalement par les prix exorbitants des matières premières et des carburants, en plus de la baisse de la réserve nationale qui menace la sécurité alimentaire et énergétique de notre pays.

La FGD-Mohammedia a ainsi souligné que la baisse du stock national en hydrocarbures et en produits de base, observé depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, laisse présager une explosion sociale sans précédent.

L’intransigeance persistante de l’État face aux voix réclamant la réouverture de la raffinerie qui fournissait environ 64% des besoins du Maroc en hydrocarbures a également été abordée. Au cours de cette réunion, on a aussi mis en avant les deux projets de loi liés à la nationalisation de La Samir et au plafonnement des prix déposés au Parlement par Fatima Tamni, députée de la FGD, bloqués au niveau du gouvernement qui a refusé de les transmettre au Parlement.

Le comité a également exprimé son rejet des restrictions aux droits et libertés. Il évoque dans ce sens le refus par les autorités de la ville de réceptionner le dossier juridique d’Annahj Addimocrati et de l’Association marocaine des droits de l’homme (AMDH), en plus des restrictions aux libertés syndicales liées au licenciement des travailleurs.

Il s’agit également selon la même source de restrictions liées à la création de bureaux syndicaux, « comme cela s’est produit auparavant avec le bureau syndical de la Confédération démocratique du travail (CDT) à l’entreprise Casabella« .

D’autre part, la FGD-Mohammedia a évoqué la détérioration des infrastructures et des services sociaux au niveau de la ville, notamment l’état des routes, l’éducation, la santé et autres, appelant en ce sens, au redémarrage de la raffinerie de La Samir afin de garantir la sécurité énergétique des Marocains, tout en plafonnant les prix pour protéger le pourvoir d’achat.

De même, le comité a exprimé sa solidarité avec les organisations qui souffrent de restrictions de leur droit d’organisation, notamment Annahj Addimocrati et l’Association marocaine des droits de l’homme (AMDH) à Mohammedia ainsi que les travailleurs affiliés à la Confédération démocratique du travail (CDT).

Tout en invitant ses militants, sympathisants ainsi que l’ensemble des citoyens à participer intensivement au sit-in que doit organiser samedi le Front Social Marocain devant la raffinerie La Samir, la FGD a également appelé la classe ouvrière et les habitants de Mohammedia, fortement impactés par la flambée des prix, à faire du dimanche 1er mai une journée exceptionnelle de protestation contre la cherté de la vie…