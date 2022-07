Chronique : Rabelais n’est pas marocain, les moutons si…

La cherté de la vie fait tourner la tête à bien des compatriotes qui se morfondent sous nos Cieux. Peu cléments, au demeurant. La preuve est à situer au niveau de l’appel du pied, virtuel, lancé à destination d’un Exécutif qui, droit dans ses bottes, assure avoir tout entrepris pour assurer la protection du pouvoir d’achat des citoyens. Virtuelle affirmation ? Quoi qu’il en soit, le fait est que ledit appel a pris la forme d’une affirmation, vite démentie par le gouvernement, de la mise à disposition d’un appui pécunier aux familles désireuses d’acheter le mouton du sacrifice. Rien que ça ! Le montant de l’aide aux foyers a même été plafonné à 1.400 Dh. Allez savoir pourquoi le songe s’est arrêté à ce seuil-là alors que sur pieds, le mouton moyen est vendu trois fois plus !

Si on sait que l’humour monte en pointe chez tous les peuples lorsque les difficultés s’accumulent et que les fins de mois deviennent cauchemardesques, il se trouve que chez-nous bien des « Rabelais » pointent leur frimousse en faisant moutonner l’espoir de voir le ciel chargé de colère contenue inonder les plus désespérés d’entre-nous de miraculeuses promesses d’aide. La promesse d’aide a eu l’effet du départ d’un feu incontrôlable qui s’est saisi de la toile. Heureusement que dans sa sagesse, l’Exécutif a imaginé un pare-chocs, en chair et en os celui-là, pour amortir le delirium dont peut se prévaloir la Vox Populi qui, aux dires de l’un des Cadors de la majorité au charbon, est en droit d’exiger du gouvernement 2.500 Dh per capita… Qui doit lapider qui en cas de fausse promesse ? C’est au parlement de trancher dans ce lourd dossier. Suivez du regard le « mouton noir » qui n’a pas arrêté de bêler son centrisme socio-libéral en période de surchauffe électorale…

En attendant, le porte-parole du gouvernement est sorti de son silence pour doucher les espoirs de ceux qui ont osé croire en un miracle. Point d’aide aux familles n’est prévue pour l’Aid. En d’autres termes, que ceux qui veulent sacrifier au rituel se sacrifient, précise un communiqué ad hoc. Comme le font, d’ailleurs, les automobilistes atteint de strabisme depuis qu’ils ont été forcés de fixer, dans le même temps, et la jauge à carburant et la grille des tarifs affichés dans les stations-service. Avis est lancé à tous les citoyens qui louchent : attaquez le gouvernement en justice pour non-assistance aux automobilistes en détresse !

Trêve de plaisanterie.

Nul besoin de gloser sur le sort réservé aux moutons de Panurge qui s’improvisent, le temps de l’Aid, en autant de bouchers patentés capables de dépouiller qui un Sardi qui un Bergui en moins de deux. En attendant, les dépouillés du système, ceux qui peinent à maintenir la tête hors de l’eau, savent qu’ils finiront par boire la tasse. Et ce jusqu’à la lie ! Il y a lieu de craindre que la formule consacrée en pareille fête, celle qui s’enquiert de l’état des abats, ne circule plus parmi les familles. Alors, du méchoui pour tous ? Rêvons toujours… En poussant la chansonnette de Cheikh Imam qui rappelle au peuple du Nil les bienfaits du « Foul Mdemess». Le Maroc s’égyptianise à petit feu et devrait, officiellement, déclarer la guerre au cholestérol.

Haro sur les brochettes !

PS : ci-après l’origine de ce delirium :

« Le gouvernement a démenti, samedi soir, les fausses informations, largement relayées, faisant état d’un soutien à l’occasion de l’Aïd al-Adha.

Un communiqué du département du porte-parole du Gouvernement, précise que des post circulant sur les réseaux sociaux, incitent les citoyens à enregistrer leurs données personnelles pour bénéficier d’un soutien décidé par l’Exécutif pour l’Aid Al Adha.

Le texte, qui souligne le non-fondé de ces informations dont les auteurs et objectifs demeurent inconnus, rappelle que la communication gouvernementale passe par les canaux officiels habituellement utilisés. »