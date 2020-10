Chute historique des IDE dans le monde 

Le flux des investissements directs étrangers (IDE) perçus par le continent africain a chuté de 28% au cours des six premiers mois de l’année 2020. C’est ce qu’indique un rapport de la CNUCED publié ce mardi 27 octobre 2020. Il explique que cette situation est une conséquence de la pandémie de covid-19 qui a ralenti l’activité économique mondiale.

Entre janvier et juin 2020, le flux d’IDE en Afrique a atteint 16 milliards $ alors qu’en 2019, on estimait à 23 milliards $ le montant des IDE du continent en six mois. Selon le rapport, les projets d’investissement Greenfield ont baissé de 66% et ceux concernant les fusions transfrontalières ont chuté de 44%. Si dans son ensemble l’Afrique reste moins affectée que la plupart des pays développés, le rapport souligne certaines disparités entre les pays du continent. En effet, les données montrent que les pays les plus touchés par ce recul des IDE sont ceux dépendant de leurs matières premières pour obtenir des revenus. Ainsi, l’Egypte a enregistré une baisse de 57% de ses IDE tandis qu’au Nigeria, ce chiffre s’élève à 29%. De plus, l’Afrique subsaharienne a été moins touchée que l’Afrique du Nord. D’après les estimations, la région au sud du Sahara a enregistré une baisse de 21% de son flux d’IDE qui a atteint 12 milliards $ alors qu’au Maghreb, ce chiffre monte à 44% avec des IDE estimés à 3,8 milliards $.

Cependant, si les pays dépendant de leurs matières premières semblent les plus touchés, d’autres ont enregistré une hausse de leurs IDE comme le Maroc et l’Afrique du Sud. En effet, le flux d’IDE du Maroc a crû de 6% pour atteindre les 800 millions $ grâce à « un profil d’investissement relativement plus diversifié », alors que de son côté l’Afrique du Sud a enregistré une croissance de 24% de ses IDE, grâce aux « transferts intra-entreprises de sociétés étrangères vers leurs filiales dans le pays plutôt que les projets d’investissement Greenfield ».

Ceci étant dit, dans son ensemble, l’Afrique reste moins affectée que la plupart des pays développés, le rapport souligne certaines disparités entre les pays du continent. En effet, les économies développées ont enregistré également la chute la plus importante des Ide, s’effondrant de 75% dans les pays riches, à 98 milliards de dollars, un niveau jamais atteint depuis 1994. Ainsi, les flux d’IDE vers l’Europe sont pour la première fois tombés dans le rouge. Les flux d’Ide en Amérique du Nord ont, quant à eux, chuté de 56% au cours de cette même période. En revanche, les flux vers les économies en développement ont diminué moins que prévu (-16%).

Par région, ils ont reculé de 28% vers l’Afrique, de 25% vers l’Amérique latine et les Caraïbes, et de 12% vers l’Asie, principalement en raison de la résistance des investissements vers la Chine. Enfin, la Cnuced table sur une baisse plus modérée des Ide en 2021, pouvant atteindre (-10%). Ces chiffres interviennent alors que les récentes prévisions réalisées par les institutions internationales indiquent que la croissance africaine subira de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire liée au coronavirus.