Ciel ombrageux entre Rabat et Madrid: L’accueil de B. Ghali en Espagne électrifie l’atmosphère

Alors que Brahim Ghali est en soins à l’hôpital San Pedro, à Logrono, nombre de réunions préparant la prochaine rencontre de haut niveau entre le Maroc et l’Espagne, prévues depuis une dizaine de jours, ont été purement et simplement annulées.

Il en va ainsi de la rencontre entre Isabel Celáa, ministre PSOE de l’Education et Saaid Amzazi, rapporte l’agence Europa Press. Ce média a dévoilé l’intégralité du programme des rencontres entre les deux parties, rencontres qui ne figurent nullement sur l’agenda du 28 avril publié par le site de la primature. Et il en va de même pour l’entrevue virtuelle prévue jeudi 29 avril entre la quatrième vice-présidente de l’exécutif et ministre de la Transition écologique, Teresa Ribera (du PSOE) avec son vis-à-vis marocain.

On est donc loin de l’esprit d’optimisme généré le 17 avril par la réunion à distance entre Reyes Maroto ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, et Moulay Hafid Elalamy. Esprit renforcé

le 21 avril par la visioconférence ayant réuni José Luiz Ábalos, ministre des Transports, (et n°2 du PSOE) et Abdelkader Amara. A cette occasion, les deux hommes ont abordé la redynamisation du projet de liaison fixe via le détroit de Gibraltar.

Arancha Gonzalez, à la tête de la diplomatie espagnole, avait affirmé, le 23 avril lors d’un point de presse, que l’admission de Brahim Ghali dans un hôpital à Logrono «n’empêche ni ne perturbe les excellentes relations que l’Espagne entretient avec le Maroc». Une affirmation vite battue en brèche par la convocation de l’ambassadeur espagnol accrédité à Rabat et le communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères du dimanche 26 avril.…