CIMENT : Fort repli des ventes de ciment sur le mois d‘avril

Sur l’unique mois d’avril, la consommation de ciment plonge de -22,8% en y-o-y sous le double effet d’un niveau de pluviométrie supérieur aux normes de saison et (ii) d’un ralentissement des chantiers durant le mois sacré de Ramadan. Par segment et à fin avril, les plus forts replis en y-o-y sont affichés par le segment « Distribution » (-11,7%) suivi par le segment « Bâtiment » (-7,6%) au moment où les canaux « BPE », « PREFA » et « Infrastructures » affichent des hausses (+15,3%, +1,6% et +1,57% respectivement).

A noter que sur le seul mois d’avril 2022, l’ensemble des canaux de distribution enregistrent des pertes avec notamment -35,1% pour le « Bâtiment » et -28,1% pour le segment « Distribution »