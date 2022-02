Ciments du Maroc : Hausse de 7% du CA en 2021

Le chiffre d’affaires non consolidé et non audité à fin décembre 2021 s’est établi, quant à lui, à plus de 3,64 Mrds DH, ce qui représente une augmentation de 9% par rapport à la même période en 2020, indique le Cimentier dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels.

En ce qui concerne les investissements au titre du quatrième trimestre 2021, ils se sont chiffrés à 112 MDH en progression de 79 MDH par rapport à la même période de l’année précédente et correspondent à des investissements courants, fait savoir la même source.