Ciments du Maroc : Progression du CA de 1,4% à fin septembre

Au troisième trimestre, le CA non consolidé et non audité a atteint 848 MDH, ce qui représente une diminution de 6,1 % par rapport à 2021, indique l’entreprise dans un communiqué relatif à ses indicateurs trimestriels. Ce recul est principalement dû au ralentissement du secteur de la construction dans son ensemble compte tenu du contexte géopolitique international, explique la même source. En ce qui concerne les investissements du troisième trimestre, ils ont totalisé 57 MDH en progression de +16,6 % par rapport à la même période de l’année précédente et correspondent à des investissements courants et stratégiques.