Ciments : Hausse des ventes à fin octobre

D’après les chiffres de l’Association professionnelle des cimentiers (APC), les ventes du ciment ont réalisé pour le mois d’octobre plus de 1,25 MT, en hausse de 0,78%, précise le ministère.

Par catégorie, les livraisons destinées aux segments « Distribution » et « Béton prêt à l’emploi » ont atteint à fin octobre 7,53 MT (14,69%) et 1,99 MT (+24,58%). Pour leur part, les écoulements des activités « Préfabriqué » se sont établis à 1,015 MT (+21,19%), alors que ceux relatifs aux « Bâtiment » et « Infrastructure » ont atteint respectivement 0,49 MT (+11,35%) et 0,458 MT (+1,61%).