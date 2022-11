Cinéma de la mer de Mirleft : La présence d’une Israélienne fait réagir Attac Maroc

«Il était prévu qu’ATTAC Maroc participe au Festival avec la présentation de son court métrage « Where Are You Calamari ? », mais nous avons été surpris par la présence de l’entité sioniste en tant que membre du jury. Conformément à nos prises de position sur la question palestinienne, nous annonçons notre retrait de participation à ce festival», indique l’ONG sur Twitter.

«Where Are You Calamari ?» est un court-métrage de 20 minutes qui parle de la situation des professionnels de la pêche artisanale et leurs conditions de travail. Il expose notamment le manque d’équipements nécessaires et de protection, la grande pénurie de ressources halieutiques due à l’épuisement qui sévit au Maroc et l’intervention de courtiers pour négocier et spéculer sur les produits halieutiques que les jeunes pêcheurs livrent quotidiennement.