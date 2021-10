Cinéma et migrations : Rendez-vous le 13 décembre à Agadir

«Le festival procède à une sélection internationale de nouveaux films longs et courts métrages, ayant pour thème l’émigration ou réalisés par des immigrés durant les deux dernières années, et qui seront programmés pour les deux compétions officielles», ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Ces compétitions seront encadrées par un jury des longs métrages présidé par l’écrivain, poète et peintre franco-marocain Tahar Ben Jelloun et un jury des courts métrages présidé par le journaliste et critique de cinéma Bilal Marmid. Cette édition, la rubrique hommage comportera la consécration de l’acteur français Samy Naceri, en tant qu’artiste issu de l’immigration. Il a pu «marquer par ses rôles et son énergie débordante la scène cinématographique française avant de se lancer à la conquête d’Hollywood», indiquent les organisateurs.

Parallèlement aux projections de films en compétition, le festival sera aussi l’occasion d’organiser des panoramas des films marocains, des conférences thématiques et des ateliers de formation liés aux métiers de cinéma, pour les étudiants des filières artistiques et pour les jeunes cinéastes marocains.