Cinéma : Le Maroc à l’honneur du FFO

Le choix du Maroc comme pays invité d’honneur permet de «mieux souligner, cette année, la célébration de l’établissement de 60 ans de relations diplomatiques entre le Maroc et le Canada», a indiqué Souriya Otmani, ambassadrice du Maroc dans le pays nord-américain,.

Outre les nombreux films marocains en lice et la présence de réalisateurs et de comédiens nationaux, dont Nabil Ayouch et Maryam Touzani, le FFO a également consacré les journées du 4 et 5 juin entièrement pour célébrer le Maroc et sa culture.

Cette manifestation qui attire chaque année des milliers de personnes, se mettra ainsi à l’heure marocaine avec décorations, musique, gastronomie, artisanat, produits du terroir, défilé de caftans et animation pour enfants, et promotion de la destination Maroc. Dans le cadre de cet effort promotionnel, la capsule «Maroc, terre de lumière» a été «projetée et continuera à l’être durant les journées consacrées au Royaume», a indiqué la diplomate.

Après les dernières éditions tenues en mars et en septembre, où les températures sont souvent glaciales dans le pays nord-américain, le Festival du film de l’Outaouais tient l’édition de cette année au début de l’été pour mieux élargir son audience.

«Le festival va profiter de cette période a priori plus ensoleillée pour mettre le Maroc à l’honneur, à travers non seulement sa production cinématographique, mais aussi tout un programme d’activités qui offrent un voyage», a indiqué, dans un communiqué, le conseil d’administration de cette manifestation. Il s’agit aussi d’une occasion pour les cinéphiles et le grand public canadien de «célébrer le Maroc, sa cinématographie et sa culture», indique-t-on.