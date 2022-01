Circulation : Le Maroc désormais truffé de radars

Conformément aux dispositions de la loi relative au Code de la route et du décret portant application des contraventions, mesures administratives et le contrôle des infractions du Code de la route, le ministère des Transports a rendu sa décision n°3885.21, signée par Mohamed Abdeljalil, ministre du Transport, et qui consiste à identifier les différents radars routiers installés à travers le Royaume.

Cette décision, publiée dans le dernier numéro du Bulletin Officiel, annule et remplace la décision du ministère des Transports, des Transports et de la Logistique relative à l’identification des lieux où les dispositifs fixes de contrôle automatique de la vitesse (radar de contrôle de vitesse) sont installés sur les axes routiers et les autoroutes à l’extérieur du périmètre urbain.

Ainsi, la ville de Casablanca bat le record national avec 41 sites d’installation de radars automatiques en milieu urbain. Elle est suivie en cela par la préfecture de Rabat (12 radars), Salé (9), Skhirat-Temara (8), Kénitra (14), Khemisset et Larache (2 sites chacun), Tétouan (3), Tanger-Asilah (14), Fès (11), Meknès (9), 8 Oujda-Angad (8), Nador (6), Mohammedia (2).

La décision a également précisé quatre sites pour l’installation de dispositifs de contrôle de vitesse en milieu urbain, notamment 4 dans la province de Settat, 6 dans la province d’El Jadida, deux sites dans la province de Khouribga, 6 dans la province de Safi, 18 sites dans la préfecture de Marrakech, et un site dans les préfectures d’Errachidia, Ouarzazate, Taroudant et Tiznit.

De même, 5 sites ont été identifiés dans la province d’Agadir-Ida-Ou-Tanane, deux sites dans la province Guelmim, un site dans la province de Tan-Tan et 3 sites dans la province de Dakhla-Oued Eddahab .

Dans le cadre du plan gouvernemental pour lutter contre les accidents de la route, dont la vitesse est la première cause, l’utilisation de compteurs de vitesse très avancés a été lancée, après que les services de la sûreté nationale et de la Gendarmerie royale aient reçu l’année dernière une quantité importante de ces nouveaux radars fabriqués aux USA capables de surveiller la vitesse du véhicule jusqu’à une distance de 1.200 mètres. Ils permettent également de mesurer la vitesse avant l’arrivée du véhicule et après qu’il ait franchi le radar, contrairement aux radars traditionnels qui mesurent uniquement la vitesse tribale. De plus, ces nouveaux radars pourront également capturer, la nuit, des preuves vidéo et des photos des contrevenants.

Lors de la deuxième session du Conseil d’administration de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA), le ministère de l’Équipement a annoncé qu’un total de 140 radars mobiles et plus de 140 radars fixes ont été mis à la disposition des services de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie royale. En ce qui concerne les radars fixes, qui représentent quelque 552 unités sur une période de trois ans, plus de 140 équipements de contrôle de vitesse et du respect des signaux à l’intérieur et à l’extérieur des zones urbaines, ont été installés.