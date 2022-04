Classement des passeports : Le Maroc perd une place

À l’œuvre depuis 17 ans, la société base ses classements sur les données de l’Autorité internationale du transport aérien qui recense 199 passeports et 227 destinations. Cuba et le Ghana restent aux côtés du Maroc à la 80e place avec 64 destinations accessibles sans visas requis à l’arrivée.

Pour le Maghreb, le Maroc garde également sa deuxième place derrière la Tunisie, qui a aussi perdu une place pour se retrouver 73e avec 71 pays accessibles sans visas. La Mauritanie se retrouve pour sa part 84e place (59 pays), devant l’Algérie 92e (52 pays) et la Libye 104e (40 pays).

En Afrique, le Maroc arrive 18e du classement, derrière les Seychelles (28e mondial), Maurice (31e) l’Afrique du Sud (53e), le Botswana (62e), la Namibie (67e), le Lesotho (68e), Eswatini (70e), le Malawi (71e), la Tanzanie (72e), le Kenya (72e), la Tunisie (73e), la Zambie (73e), la Gambie (76e), l’Ouganda (77e), le Cap-Vert (78e), le Zimbabwe (79e) et le Ghana (80e).

Le classement mondial est toujours dominé par le Japon et Singapore, dont les passeports permettent d’accéder à 192 pays ou destinations. À la seconde place, on retrouve à nouveau l’Allemagne et la Corée du Sud avec 190 pays, suivis de la Finlande, de l’Italie, du Luxembourg et de l’Espagne avec 189 pays. La France pour sa part perd une place pour se retrouver 5e avec 187 destinations, aux côtés de l’Irlande, du Portugal, et de la Grande-Bretagne. L’Afghanistan pour sa part clôt toujours le classement, avec seulement 26 destinations accessibles sans visas, derrière l’Irak (28) et la Syrie (29).