Classement FIFA de football : Le Maroc perd une place

Le classement FIFA demeure globalement inchangé après le déroulement de 185 matches en mars dernier . La seule sélection nationale qui a enregistré la meilleure progression est la Guinée-Bissau.

‘’Il y a du changement au Classement FIFA ! D’abord, et c’est la première nouveauté, le total des points des équipes est désormais communiqué, pour plus de précision, avec deux décimales. Ainsi, dans la dernière édition du classement, seules quatre équipes se retrouvent à égalité : le Cameroun et la Bosnie-et-Herzégovine au 55ème rang avec 1404,87 points ; mais aussi le Cap Vert et les Émirats Arabes Unis, 73èmes, avec 1330,16 points.

Et d’ajouter : « Ensuite, pas moins de 185 matches se sont disputés depuis la publication du dernier Classement, en février. Ces rencontres comptant principalement pour les qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 et les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF 2021 ont naturellement eu une incidence sur la hiérarchie mondiale, quelque peu chamboulée en ce mois d’avril.

Si l’ordre des six premiers ne change pas, avec la domination de la Belgique devant la France et le Brésil, la 7ème place est désormais occupée par l’Italie (7, +3). Vainqueur comme la Squadra Azzura de ses trois premiers matches de qualification pour Qatar 2022, le Danemark (10, +2) fait lui sa réapparition dans le Top 10.

Un peu plus loin, la Serbie (25, +5), le Nigeria (32, +4), l‘Écosse (44, +4) et le Ghana (49, +3) progressent dans un top 50 que quitte l’Islande (52, -6). Mais il faut aller au-delà de la 100ème place pour trouver le bond le plus significatif. Il est signé par la Guinée-Bissau (108, +11), tandis que la Namibie (111, +10) grimpe de 10 places.

Enfin, auteure de la meilleur progression en termes de points (+40,28 pts), l’Arménie (90, +9) se replace également au dernier Classement FIFA tout comme le Malawi (115, +8), le Cap Vert (73, +7), l’Éthiopie (140, +6), et la RDP Corée (109, +6). »