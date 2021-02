Classement FIFA : Le Maroc au 33e rang mondial 

Sous le titre ’’L’Afrique en vedette’’, le communiqué de la FIFA souligne que « Pour le premier classement mondial FIFA / Coca-Cola de 2021, un total de 43 matches d’équipes A (dont un disputé en décembre 2020) ont été pris en compte. L’événement le plus important de ces dernières semaines a été le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) avec un total de 32 matches disputés. Ces rencontres ainsi que les 11 matches restants à disputer sont considérés comme des matches amicaux car le CHAN ne comprend que des joueurs évoluant dans les championnats nationaux des pays participants. »

Et d’ajouter : « Au classement, le Maroc (33ème, plus 2), vainqueur du CHAN, et le Mali (54ème, plus 3), finaliste, signent les meilleures progressions. La Guinée (72ème, plus 1), troisième, et le Congo (90ème, plus 1), quart de finaliste, ont également progressé.

Parmi les autres équipes qui ont amélioré leur position en février figurent le Costa Rica (50ème, plus 1) qui a réintégré le top 50 après une absence de quelques mois, le Cap-Vert (80ème, plus 1), Oman (81ème, plus 1), le Bénin (82ème, plus 1), l’Azerbaïdjan (108ème, plus 1), l’Estonie (108ème, plus 1), la Thaïlande (110ème, plus 1), la Guinée-Bissau (119ème, plus 1), le Tadjikistan (120ème, plus 1) et le Guatemala (130ème, plus 1).

En dehors de ces équipes, aucune autre n’a amélioré sa position depuis décembre et les 32 premières places du classement n’ont pas changé depuis fin 2020. La Belgique, la France, le Brésil, l’Angleterre et le Portugal restent aux premières places. Les trois premières équipes – Belgique, France et Brésil – ne sont distantes que de 37 points.

La lutte pour la première place du Classement Mondial FIFA/Coca-Cola promet d’être passionnante avec les grands tournois en vue cette année (Copa America, UEFA EURO et Gold Cup) et la reprise des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. »

Le prochain Classement mondial FIFA/Coca-Cola sera publié le 8 avril 2021 :

Leader : Belgique (inchangé)

Entrées dans le top 10 : Aucune

Sorties du top 10 : Aucune

Nombre total de matches disputés : 43 (dont 1 en 2020)

Plus grand nombre de matches disputés : Cameroun, Guinée, Mali, Maroc (6 matches)

Plus grande progression en termes de points : Maroc (plus 7 points)

Plus grande progression en termes de places : Mali (plus 3 places)

Plus grand recul en termes de points : Ouganda (moins 6 points)

Plus grand recul en termes de places : Ouganda, Zimbabwe (moins 4 places)

Nouvelles entrées dans le classement : Aucune

Sorties du classement : Aucune

Équipes inactives non classées : Îles Cook