Classement FIFA : Le Onze national campe à la 24è place

Ces points ont été remportés après la victoire 4 à 1 et le nul 1 à 1 contre la République démocratique du Congo pour le compte des barrages de la Coupe du monde prévue au Qatar en 2022. Suite à cette défaite, l’adversaire du Maroc chute d’une place pour arriver à la 67e place mondiale.

Sur le continent Africain, le Maroc consolide sa 2e place derrière le Sénégal, 20e mondial avec 1 584,16 points et vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), et devant le Nigeria, 30e mondial avec 1 504,01 points. L’Égypte, qui a échoué en finale de la CAN et aux barrages de la Coupe du monde, se positionnent 4e sur le continent et 32e mondial avec 1 500,67 points.

Si la Tunisie a réalisé une bonne opération en remportant une place (35e avec 1 499,8 points), le voisin algérien a pour sa part été déclassé à la 44e place mondiale (-1 place) avec 1 461,26 points suite à leur échec aux barrages de la Coupe du monde.

Qualifié pour la Coupe du monde au Qatar, le Maroc aura l’occasion de remporter davantage de points au classement FIFA du 21 novembre au 18 décembre.