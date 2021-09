Climat des affaires : La Banque mondiale met définitivement fin au Doing Business

Depuis l’édition 2020, la Banque mondiale avait suspendu la publication du Doing Business aux fins de mener une enquête sur des irrégularités constatées dans la manipulation des données. En fin de semaine dernière, l’institution annonce l’arrêt définitif des publications.

L’enquête et les audits diligentés par la direction, qui relèvent l’implication de plusieurs hauts cadres, dont l’actuelle patronne du FMI, Kristalina Georgevia, alors directrice exécutive de la Banque Mondiale, accusent nommément la Chine, l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et l’Azerbaïdjan.

Dans sa déclaration signant la fin de ce rapport, le Groupe de la Banque mondiale, qui confirme les questions d’éthique soulevées par les enquêtes internes concernant notamment la conduite d’anciens responsables du Conseil des Administrateurs ainsi que de certains employés actuels et/ou anciens de la Banque, annonce ainsi avoir pris la décision de mettre un terme à la publication du rapport « Doing Business », en promettant qu’ à l’avenir, il s’emploiera à élaborer une nouvelle approche pour évaluer le climat des affaires et de l’investissement.