Climat toujours tendu entre Washington et Moscou: J. Biden appelle V. Poutine à une rencontre en terrain neutre 

J. Biden a proposé à V. Poutine mardi 13 avril d’organiser «un sommet dans un pays tiers dans les mois à venir» afin de discuter de l’éventail des problèmes bilatéraux, rapporte un communiqué de la Maison Blanche. «Le Président Biden a réaffirmé son intention de construire une relation stable et prévisible avec la Russie, compatible avec les intérêts américains, et a proposé une rencontre au sommet dans un pays tiers dans les mois à venir pour discuter de l’ensemble des problèmes auxquels les États-Unis et la Russie sont confrontés», indique le document.

Au cours de leur conversation, les dirigeants ont discuté «de problèmes régionaux et globaux, dont le contrôle des armements, ainsi que de ceux sécuritaires émergents, se basant sur la prorogation du traité de réduction des armes stratégiques New Start. La situation en Ukraine a également été abordée. L’entretien a d’ailleurs été initié par la partie américaine, selon un communiqué de la présidence russe.

Sur fond de la récente escalade de la situation dans l’est de l’Ukraine, le chef de l’État américain a fait part de ses inquiétudes quant au renforcement «soudain» des capacités militaires russes «en Crimée» et «aux frontières avec l’Ukraine». Il a appelé Moscou à «désamorcer les tensions» dans la région, souligne la note de Washington.

V. Poutine a quant à lui exposé à son homologue US les approches d’un «règlement politique» en Ukraine basé sur les mesures des accords de Minsk, précise le document du Kremlin.

S’agissant des tensions frontalières, Moscou estime au contraire que c’est l’intensification de l’activité militaire de l’Otan près de la frontière russe qui inquiète. Plus tôt dans la journée du 13 avril, la défense russe avait annoncé donner une réponse au déploiement massif de troupes de l’Alliance à la frontière russe. Qui plus est, lors de leur discussion, J. Biden a confirmé inviter V. Poutine à prendre part au sommet sur le climat qui se tiendra par visioconférence les 22 et 23 avril.