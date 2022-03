Clôture du Congrès du RNI : Un deuxième mandat pour A. Akhannouch

Le chef du Gouvernement, candidat unique pour la présidence du RNI, a été réélu par 2548 voix. A. Akhannouch a remercié, à cette occasion, les militants du parti pour la confiance placée en lui, se disant conscient du poids de la responsabilité qui lui incombe à nouveau.

Il a estimé que les résultats de ce congrès sont le fruit du travail effectué au cours des cinq dernières années ayant conféré une position avancée au parti, assurant que « lorsque le travail a de la valeur, le résultat ne peut qu’être probant”.

Aziz Akhannouch a relevé que cette confiance « donnera un nouveau souffle à la poursuite de la dynamique actuelle au sein du parti au cours des années à venir, l’objectif étant de toujours atteindre les meilleurs résultats, poursuivre la communication avec les citoyens, travailler avec sérieux, et de trouver les solutions à travers l’échange transparent et intègre avec les citoyens ». Précisant que « malgré la conjoncture mondiale difficile, les répercussions de la pandémie du coronavirus et le travail accompli deux ans durant pour y faire face, et la parcimonie des précipitations cette année, il faut rester optimiste, particulièrement au vu du progrès réalisé par notre pays en matière de lutte contre la pandémie », assurant que le Maroc « est un pays grand par son Roi et ses Hommes ».

A. Akhannouch a soutenu que le Maroc dispose de tous les atouts de la réussite, faisant observer que « si certains mois étaient difficiles, nous sommes prêts à œuvrer pour aller de l’avant, à travers la poursuite du travail sérieux sur le programme gouvernemental et la mise en œuvre de l’ensemble des grands programmes sous la conduite du Roi », promettant que le travail de ce gouvernement sera couronné de succès, car son aboutissement sera une réussite pour tous les Marocains. Il a fait part de la disposition de son parti à diriger l’étape actuelle dans les meilleures conditions et d’être, aux côtés de l’ensemble des partenaires, au centre du projet de Sa Majesté le Roi visant un développement global de la patrie et des citoyens.