CMI : Le cap des 100 millions de transactions par cartes bancaires franchi

Le paiement sans contact qui représente plus de 42% des transactions effectuées sur les TPE (Terminal de paiement électronique) du CMI et la vente en ligne ont particulièrement contribué à cette performance historique, explique la même source. Par ailleurs, la plateforme « Fatourati » du CMI a traité, depuis le début de 2021, plus de 110 millions de transactions (paiement de factures, e-gov, taxe et impôts, etc) pour un montant de 120 Mrds DH, fait savoir le Centre.