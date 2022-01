CMR : N.F. Alaoui salue la nouvelle feuille de route de la caisse

N. Fettah Alaoui qui présidait, par visioconférence, la réunion du Conseil d’Administration de la CMR, a également salué le bilan positif de la réalisation du contrat-programme 2018-2020 de la CMR, souligne un communiqué de la Caisse. Dans son allocution d’ouverture, la ministre a également mis l’accent sur l’importance d’entamer la deuxième phase de la réforme des régimes de retraite qui vise la mise en place du pôle public.

Citée par le communiqué, N. Fettah Alaoui a rappelé le rôle important de la CMR dans le système national de retraite à travers la gestion des droits de plus de 2 millions d’affiliés et retraités et son rôle d’investisseur institutionnel de premier plan. En relation avec la nouvelle loi-cadre relative à la réforme des établissements et entreprises publics, la ministre a souligné que la CMR reste soucieuse de s’engager dans cette réforme pour consolider son rôle stratégique dans la mise en œuvre des politiques publiques et des stratégies sectorielles de l’Etat et renforcer sa performance.

Elle a également salué l’implication positive et précoce de la Caisse dans la mise en application des dispositions de la loi 55.19 relative à la simplification des procédures et des démarches administratives.

Pour le Conseil d’Administration, il a été question de souligner l’intérêt du passage de la CMR au contrôle d’accompagnement et l’opportunité de conclure un nouveau contrat-programme avec l’État pour la période 2022-2024, note le communiqué.

S’agissant de la situation financière du Régime des pensions civiles, le Conseil a incité les pouvoirs publics à entreprendre les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions réglementaires régissant l’équilibre financier de ce régime, ajoute la même source.

Les travaux de cette session ont porté principalement sur l’arrêté des comptes de la CMR au titre de l’exercice 2020 et l’approbation de la nouvelle vision stratégique de la Caisse et son plan d’action pour la période 2022-2024, ainsi que du plan d’action et du budget de l’année 2022.