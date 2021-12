CMT : Un nouveau DG à la tête de la compagnie

Le Conseil d’administration de la société tenu le 13 décembre a accepté la démission de Luc Gérard de son poste de président directeur général (PDG) et adopté le changement de gouvernance dissociant les fonctions de président et de celle de directeur général, indique la compagnie dans un communiqué.

Le Conseil a nommé ainsi « Juan Carlos Rodriguez Charry, membre du Conseil d’administration, au poste de DG et a désigné Luc Gérard président du Conseil d’administration à partir du 1er janvier 2022 », précise la même source.

Le Conseil a également pris note de la fin du mandat au 31/12/2021 de directeur général délégué Mohamed Lazaar. M. Lazaar quitte CMT qu’il dirige depuis 2010 et a remercié le Conseil pour sa confiance durant ces 11 années passées ainsi que ses proches collaborateurs, les partenaires sociaux, l’ensemble du personnel et tous les partenaires pour leur mobilisation et leur engagement pour la réussite des différents chantiers.