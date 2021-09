Coface : Les filiales Maroc et Afrique de l’Ouest et Centrale certifiés parmi les « Best Places To Work in Africa 2021 »

Initiée par l’institut américain Best Companies Group, la certification « Best Places to Work » valorise les employeurs de choix dans le monde, qui se démarquent par l’excellence de leurs pratiques RH et par le niveau d’engagement de leurs collaborateurs. Cette distinction s’appuie sur l’évaluation des collaborateurs vis-à-vis de la culture d’entreprise, des pratiques RH, de l’environnement de travail, de l’évolution professionnelle, de la reconnaissance professionnelle et de la rémunération. Au terme de cette étude, 82% des collaborateurs de Coface recommandent l’entreprise. Cette réussite est le fruit des diverses actions engagées par l’entreprise pour accompagner ses collaborateurs dans leurs développements professionnels tout en assurant l’amélioration continue des processus au sein de l’entreprise. Pour Lionel PIQUER, Directeur Général Coface Maroc, Afrique de l’Ouest et Centrale :« Nous sommes fiers de cette distinction qui reflète les moyens mis en œuvre par Coface pour favoriser la collaboration, l’agilité et le bien-être au travail de nos collaborateurs. Je remercie l’ensemble des équipes pour leur confiance et leur engagement quotidien contribuant à asseoir notre leadership en Afrique ». Best Places To Work est un programme international de certification qui récompense les meilleurs employeurs dans différent pays. L’évaluation repose sur l’analyse de l’attractivité des entreprises à travers l’étude de différentes dimensions telle que la culture de l’entreprise, le leadership du management, les opportunités d’apprentissage et les pratiques RH.