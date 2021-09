Collectivités territoriales : Un excédent budgétaire en baisse en 2020

Dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales, la TGR précise que cet excédent, qui tient compte d’un solde positif de 2,30 Mrds DH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et dont le paiement interviendra l’année suivante.

La TGR fait également état d’une baisse des recettes ordinaires des collectivités territoriales de 12,6%, provenant de la diminution de 10,8% des impôts directs, de la baisse de 11,6% des impôts indirects et d’une régression de 17,7% des recettes non fiscales.

S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 5,6% en raison notamment de la baisse de 11,9% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 4,2% des charges en intérêts de la dette et la stagnation des dépenses de personnel.

Les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 17,1 Mrds DH à fin décembre 2019 à 14,9 Mrds DH à fin décembre 2020, soit une baisse de 12,8%. La TGR fait aussi savoir que l’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin décembre 2020, auquel s’ajoute celui des années antérieures (41,6 Mrds DH), sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement