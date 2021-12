Colonisation galopante en Israël : La plaie Cheikh Jarrah

Chadi Nassar, l’un des locataires d’un local situé sur le terrain ciblé, a déclaré que la municipalité d’occupation leur avait remis « un ordre d’expulsion immédiate », sinon de lourdes amendes attendent les récalcitrants. Cette notification de pure forme n’a pas empêché les bulldozers de raser l’espace convoité.

Ahmed Al-Ruwaidi, conseiller du bureau présidentiel de l’Autorité palestinienne, a estimé que ce qui se passe à Cheikh Jarrah est le prélude pour la saisie de 28 propriétés afin d’y établir 200 unités de colonisation, ce qui sera accompagné du déplacement forcé de la population palestinienne d’al-Qods pour renverser l’équilibre démographique de la ville. A. Al-Ruwaidi a ajouté au micro de Wafa que « ce qui se passe à Cheikh Jarrah s’inscrit dans le contexte d’une politique israélienne visant à imposer un fait accompli géographique et démographique à Jérusalem, par le contrôle total de l’immobilier et des terres pour mettre en œuvre des projets de colonisation, en imposant ainsi un fait accompli par la force et l’utilisation d’une loi israélienne raciste qui n’a de considération que pour les intérêts des colons, et mettant en œuvre le programme du gouvernement d’occupation. »

À noter que la Cour suprême de l’occupation avait rendu le mois d’octobre dernier une décision autorisant la saisie du terrain au profit de la municipalité d’occupation à Jérusalem, dans le but d’y aménager un jardin qui servirait aux colons, en affirmant qu’il était proche du prétendu sanctuaire Shimon al-Siddiq, sachant qu’il s’agit d’un sanctuaire islamique connu sous le nom de al-Waliy. Selon le Comité populaire pour la défense de Cheikh Jarrah, c’est Saad Eddine Hijazi qui y est enterré depuis 400 ans. Il s’agit d’une grotte souterraine creusée dans la roche au cœur du quartier de Sheikh Jarrah.

L’occupation israélienne étudie un projet de construction de six colonies dans Jérusalem occupée, selon le journal Haaretz, ce qui entraînera l’évacuation d’un grand nombre de Palestiniens de leurs maisons. Le journal israélien a expliqué, sur la base de documents officiels, que ces plans sont sans précédent, car pour la première fois une initiative est annoncée pour construire des quartiers et des bâtiments dans cinq quartiers de Jérusalem-Est, à savoir : Cheikh Jarrah, Bab al-Amoud, Beit Safafa, Beit Hanina et Sour Baher. Le plus dangereux est l’établissement d’un quartier de colonies s’étendant de Cheikh Jarrah à Bab al-Amoud.