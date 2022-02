COLORADO : Des revenus 2021 bondissent et dépassent ceux de 2019

Au terme de l’année 2021, les revenus de l’unique fabricant de peinture coté à la Bourse de Casablanca affichent un bond de +24,4% en y-o-y à 574,1 MDH (+14,8% comparativement à l’année 2019) dans le sillage de la hausse en y-o-y de +22,4% des volumes de vente (+20% par rapport à fin 2019). Sur le seul T4 2021, le chiffre d’affaires s’améliore de +10,2% à 144 MDH (+10,2% par rapport au T3 2021).

S’agissant du volume écoulé, il progresse de +3% à 12,4 kT au T4 2021 comparativement au T4 2020 marquant ainsi une augmentation annuelle de +22,4% à 52 kT en 2021. La production s’améliore, quant à elle, de +30,1 % à 54,7 kT (+28,4% à 15,2 kT sur le seul T4 et -7.31% en séquentiel).

Au niveau des indicateurs bilanciels, l’endettement net s’alourdit de +32,3% en y-t-d à 29 MDH, suite au déblocage d’un crédit moyen-terme de 10 MDH durant le T4 2021 et le recours au refinancement à l’import. Le gearing se maintient, lui, à un niveau inférieur à 8% à fin décembre 2021, selon le Management.

Au volet des investissements, Colorado a mobilisé une enveloppe budgétaire pour l’année 2021 de 6,1 MDH contre 2,6 MDH une année auparavant, dont 3 MDH sur le seul T4 2021 (v.s 1,1 MDH au T4 2020). Ces investissements portent essentiellement sur les équipements et le matériel technique. Enfin et selon le Management de Colorado, les résultats 2021 devraient ressortir en amélioration comparativement à 2020 et ce, en dépit de la hausse des coûts des matières premières et du fret.