Colorado publie un Profit Warning sur ses résultats

Selon l’alerte publié par Colorado, le chiffre d’affaires de la société devrait enregistrer un recul de 30% en y-o-y au premier semestre 2020 en raison du repli de l’activité durant cette période de crise imputable à l’arrêt des chantiers de bâtiment et la fermeture des clients droguistes sur une longue période.

Ainsi les réalisations financières au S1 2020 devraient être largement inférieures à ceux de la même période une année auparavant. Face à cette situation, Colorado annonce avoir mis en place un dispositif complet de lutte contre le Covid-19 afin de préserver la santé de ses collaborateurs et parties prenantes et ce, dès l’apparition du virus au Maroc.

La société annonce également avoir été contrainte de fermer ses locaux et installations sur la période entre le 20 mars et le 20 avril 2020. Selon le Management, les projections de trésorerie de l’année 2020 laissent présager un bon équilibre entre les encaissements et les décaissements ainsi qu’un taux d’endettement significativement bas, traduisant la bonne santé financière et la solidité des fondamentaux de la société.

S’agissant des perspectives et afin de réduire les effets de cette conjoncture défavorable sur son activité, la société annonce avoir mis en œuvre un plan d’actions dont les axes majeurs portent sur la diversification et le lancement de nouveaux produits, la poursuite des efforts de réduction des coûts, et la mise en œuvre d’une stratégie commerciale offensive et ciblée.

Ce plan d’actions devrait être poursuivi et renforcé au cours du S2 2020 dans l’objectif d’améliorer sensiblement les résultats de la société.

Enfin, le Management déclare ne ménager aucun effort afin de surmonter ce contexte particulier et retrouver rapidement le rythme d’activité habituel de la société ainsi que la concrétisation de plusieurs projets de développement.