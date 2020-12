Comment gérer le grand froid par ces temps de Covid-19

Le Comité de veille et de suivi de la province de Taza s’est réuni, dimanche, pour examiner les mesures de lutte contre les effets de la vague de froid et des chutes de neige au cours de la saison hivernale 2020/2021.

Lors de cette réunion, présidée par Mustapha El Maaza, gouverneur de la province de Taza, il a été procédé à la présentation du plan provincial relatif à la lutte contre les effets de la vague de froid, axé sur les visites de terrain, la distribution des aides (couvertures, fours améliorés, denrées alimentaires…), le renforcement des soins de santé à travers notamment des campagnes médicales, l’accueil des personnes sans-abri, le suivi des femmes enceintes outre l’organisation des opérations de déneigement.

S’exprimant à cette occasion, le gouverneur a souligné que cette réunion qui revêt une importance particulière, est destinée à la mise en œuvre du plan provincial pour la lutte contre les effets de la vague de froid, rappelant que ce plan a été élaboré conformément à la circulaire 18.434 du 3 octobre 2020 du ministère de l’Intérieur, en coordination avec les différentes parties.

La population concernée par les interventions de lutte contre la vague, au titre de cette année, est estimée à 17.325 habitants, répartie sur sept collectivités territoriales et 58 douars, a-t-il précisé, appelant à la mobilisation de tous les moyens logistiques et humains nécessaires pour faire face à la vague de froid.

De son côté, Abbes Essaidi, directeur provincial du ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, a fait part de la mobilisation des ressources humaines et logistiques pour une intervention rapide en cas de chutes de neige ou d’éboulements, en s’attardant sur les équipements dont dispose la direction provinciale dont 2 niveleuses, 3 chargeurs, 3 chargeurs étraves et 4 camions étraves.

Abdelouahab Ben Mansour, délégué provincial du ministère de la Santé, a souligné, pour sa part, que le plan d’intervention porte sur l’organisation de 102 sorties des unités médicales mobiles et 7 campagnes médicales spécialisées, la distribution des médicaments au profit des zones enclavées, le recensement des femmes enceintes et le suivi des enfants âgés de moins de 5 ans et des personnes âgées souffrant des maladies chroniques.

Le gouvernement fixe, chaque année depuis 2009, un plan d’intervention lors des périodes de neiges, de pluies et de vagues de froid ayant ciblé 1.426 douars et 213 collectivités territoriales correspondant à une population de 660.000 personnes.

Ce plan, adopté annuellement par le gouvernement, repose sur une série de mesures, dont la mise en place d’un centre de commandement pour l’intervention rapide au niveau de l’Intérieur et des provinces concernées et l’opérationnalisation des commissions provinciales pour intervenir à temps et au bon endroit.

Les mesures concernent également l’approvisionnement normal de ces régions en denrées de première nécessité, la distribution du fourrage pour le bétail, l’organisation d’une intervention immédiate à travers des secours par hélicoptères et la mobilisation d’engins de déneigement.

Une panoplie de mesures proactives seront engagées au niveau de Khémisset afin de faire face aux effets de la vague de froid, qui sévit d’habitude en cette période de l’année dans plusieurs communes de la province.

Ces mesures, qui étaient au centre d’une réunion dimanche du comité provincial de veille et de suivi pour lutter contre les effets de la vague de froid, présidé par Mansour Kartah, gouverneur de la province, concernent notamment les secteurs de la santé, de l’éducation nationale et de l’équipement, en plus du social, des eaux et forêts et de l’électricité.

Intervenant à cette occasion, M. Kartah a souligné que ces mesures, qui interviennent dans la mise en œuvre des Hautes Instructions royales, concerneront cinq communes et dix douars au niveau de la province, à savoir Oulmes (3 douars), Boukachmir (1 douar), Ait Ichou (2 douars), Tiddas (1 douar) et Ait Ikkou (3 douars).

Elles bénéficieront cette année à 641 ménages répartis entre les communes d’Oulmes (220 ménages), Boukachmir (110), Ait Ichou (47), Tiddas (84) et Ait Ikkou (180), a-t-il affirmé, ajoutant que 3.370 personnes sont recensées dans ce cadre, dont 940 enfants et 14 femmes enceintes, qui constituent les catégories les plus touchées par cette vague de froid.

Pour cette campagne lancée dans le contexte exceptionnel de Covid-19, il est nécessaire de prendre en compte les urgences potentielles liées à cette épidémie, notamment en termes de moyens humains et matériels mobilisés, a-t-il insisté.

Dans le cadre de ces mesures, un staff médical, composé de cinq médecins et 15 infirmiers, a été mobilisé spécialement pour mener des campagnes dans les communes concernées, en plus de la fourniture de médicaments et de matériel médical aux centres des communes concernées et la mise en place d’un parcours de prise en charge des cas particuliers (personnes souffrant de maladies incurables, enfants, femmes enceintes) pour les acheminer vers le centre de santé puis vers l’hôpital provincial.

Sur le plan de l’équipement, il a été procédé à la mise en place d’un poste de commandement, à l’entretien des engins et matériel, à l’approvisionnement en matériaux, vêtements, pièces de rechange et stock de carburant, à la mise à disposition des panneaux de signalisation, au recensement des points critiques et ceux connaissant des ruptures de trafic et à la coordination avec les services extérieurs du ministère dans les provinces avoisinants et avec les autorités et services de la province de Khémisset.

Dans le même secteur, un staff de 60 personnes est affecté à cette opération, composé de cinq cadres, 24 techniciens, 18 ouvriers et 13 chauffeurs, en plus de dix engins différents, avec possibilité de renfort en provenance des provinces limitrophes en cas de surcharge.

Concernant l’éducation nationale, ces mesures portent sur l’acquisition de 1.200 kg de charbon de chauffage au profit des établissements d’enseignement, l’équipement des internats (5) en système de chauffage et en couvertures, la suspension de l’enseignement présentiel en cas de mauvaises conditions climatiques, l’activation du programme de prévention et de sécurisation contre les risques dans les établissements d’enseignement et la coordination totale entre les établissements d’enseignement et les autorités locales.

S’agissant des eaux et forêts, le point est mis sur la nécessité d’œuvrer pour assurer un stock suffisant en bois de chauffage, afin de répondre aux besoins grandissants durant cette période de l’année, ainsi que la mise à disposition de fours de chauffage (180) au profit de la population vivant à proximité des forêts.

Sur le plan social, les efforts porteront sur la mobilisation des établissements pour héberger les sans-abris. De même, les services compétents restent mobilisés pour intervenir en cas de panne d’électricité due aux mauvaises conditions climatiques.

Le comité provincial de veille de Chtouka Ait Baha a tenu, dimanche une réunion dédiée à la présentation des mesures proactives pour faire face aux vagues de froid.

Lors de cette réunion présidée par Jamal Khallouq, gouverneur de la province de Chtouka Ait Baha, les participants ont passé en revue les actions pratiques pour lutter contre les effets des perturbations climatiques à travers notamment la mise en place d’un comité local de vielle au niveau des collectivités territoriales concernées et la mobilisation des moyens matériels et des ressources humaines nécessaires.

S’exprimant à cette occasion, J. Khallouq a mis l’accent sur l’importance de la coordination entre les différents intervenants ainsi que de l’efficacité des actions entreprises pour assurer la continuité des services offerts à la population dans les douars éloignés dont l’accès des élèves aux établissements scolaires.

Il a appelé également à garantir l’approvisionnement des marchés en produits de base dans ce contexte marqué par les perturbations climatiques et la propagation de la pandémie de Covid-19, soulignant la nécessité de faire impliquer la population et le tissu associatif dans les différentes opérations d’intervention.

Pour sa part, Abdellah Touil, chef de service des équipements à la Direction Régionale de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, a indiqué qu’il été procédé à la mobilisation des ressources humaines et logistiques nécessaires pour assurer la sécurité des usagers de la route pendant cette période de perturbations climatiques.

De son côté, Khalid Riffi, délégué provincial de la santé, a souligné que dans le cadre des efforts déployés pour le renforcement de l’offre de santé dans les zones montagneuses, il a été procédé au lancement de plusieurs unités médicales mobiles au profit de la population notamment les femmes enceintes. Il s’agit aussi, selon K.Riffi, d’une série d’interventions dans le cadre du Programme national de vaccination et du Programme de suivi de la croissance de l’enfant, ainsi que le Programme de suivi de l’émergence de certaines maladies infectieuses transmissibles.

Lors de cette réunion, des exposés ont été présentés sur les actions des différents services concernés notamment la Direction Régionale de l’Equipement, ​de Transport et de la Logistique, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et la délégation provinciale de la Santé.

Le Comité de veille et de suivi de la province de Khénifra a tenu, vendredi, une réunion élargie consacrée à la présentation des mesures proactives destinées à faire face aux effets de la vague de froid et à faciliter le désenclavement des localités montagneuses.

Présidée par Mohamed Fettah, gouverneur de la province de Khénifra, en présence des chefs des services extérieurs, d’élus et de plusieurs autorités civiles et militaires, cette réunion s’inscrit dans le cadre de l’activation du plan d’action provincial relatif à l’atténuation des effets de la vague de froid et les chutes de neige et les précipitations survenant dans plusieurs zones de la province de Khénifra.

Intervenant à cette occasion, M. Fettah a souligné que le plan d’action de cette année cible 47 douars, avec une population comptant 23.956 habitants qui sont concernées directement par la gestion de la vague de froid, dont 6.228 enfants et environ 4.121 personnes âgées tandis que le nombre de femmes enceintes a atteint 180 et 13 autres personnes sans-abris.

Concernant le volet sanitaire et humanitaire, les services de santé ont mobilisé un total de 20 médecins, cadres et infirmiers, a ajouté le gouverneur, rappelant dans ce sens le renforcement du parc ambulancier par 42 ambulances et l’organisation de 09 campagnes médicales.

M . Fettah a fait savoir que la Délégation provinciale de l’Entraide Nationale s’attachera à l’accueil et la réception des cas urgents, indiquant que l’expérience des pôles, qui a débuté l’année dernière, a donné des résultats tangibles, et s’est centrée autour du pôle logistique et des mécanismes sous la tutelle de la direction des équipements, où 41 des machines rechargeables appartenant au secteur public et privé ont été dénombrées.

Il s’agit également du pôle des interventions humanitaires et urgentes en coordination avec les services de la protection civile, le pôle des services de santé et les unités mobiles, sous l’égide de la Direction régionale de la santé, poursuit M. Fettah.

Par ailleurs, le plan d’action provincial relatif à l’atténuation des effets de la vague de froid repose sur une série de mesures, dont la mise en place d’un centre de commandement pour l’intervention rapide au niveau de la province et l’opérationnalisation de la commission provinciale pour intervenir à temps et au bon endroit.

Les mesures concernent, également, l’approvisionnement normal en denrées de première nécessité, la distribution du fourrage pour le bétail, l’organisation d’une intervention immédiate à travers des secours par hélicoptères et la mobilisation d’engins de déneigement.