Comment Immorente Invest a-t-elle bravé la crise 

Les loyers consolidés à cette date se sont établis à 25,2 MDH, en hausse de 62% par rapport au premier semestre de 2019, a indiqué l’entreprise dans sa communication financière semestrielle.



Au 2ème trimestre 2020, son chiffre d’affaires a affiché une hausse de 37% à 13,4 MDH et les loyers ont progressé de 42% à 12,2 MDH comparativement au T2-2019, a fait savoir Immorente Invest, expliquant cette progression par l’élargissement du périmètre des actifs avec les acquisitions du siège de Engie Contracting Al Maghrib et des immeubles de bureaux Atrium et Contempo, et ce malgré la sortie de l’actif Rodia du portefeuille.

Les loyers du 2ème trimestre ont affiché un léger retrait par rapport au 1er trimestre 2020, passant de 13 MDH à 12,2 MDH soit -6,6% à cause de la situation Covid-19, a ajouté le communiqué. Immorente invest a annoncé, en outre, le remboursement de la totalité de ses dettes en procédant en janvier 2020, au transfert du contrat de leasing dans le cadre de la sortie de l’actif Rodia pour 151 MDH, au remboursement, en mars 2020, d’emprunts bancaires pour 169,9 MDH et en avril 2020, au remboursement d’emprunts bancaires pour 16,1 MDH.