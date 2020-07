Comment la diplomatie marocaine évalue le facteur chinois

Intervenant par vidéo-conférence devant la neuvième session de la réunion ministérielle du Forum sur la coopération sino-arabe, tenue lundi 6 juillet, N. Bourita a affirmé que la Chine représente un facteur d’équilibre dans le maintien du processus de paix comme choix stratégique pour parvenir à une solution juste, durable et globale du conflit palestino-israélien qui permet au peuple palestinien de recouvrer ses droits légitimes et d’établir un État indépendant, viable et souverain avec Al-Qods-Est comme capitale, et qui garantit à tous les peuples de la région de vivre dans la sécurité, la stabilité et l’harmonie.

N. Bourita a déclaré que le Maroc considère également la Chine comme « un partenaire fiable », rappelant dans ce contexte le solide partenariat stratégique qui lie le Maroc à la Chine. La coopération sino-marocaine a connu un saut qualitatif depuis la visite royale historique à Pékin en mai 2016, au cours de laquelle a été signé le « partenariat stratégique global » entre les deux pays. Il a rappelé, dans ce cadre, la signature en 2017 d’un protocole d’accord portant sur l’adhésion du Maroc à l’initiative chinoise «Une Ceinture, Une Route», dite aussi OBOR, une initiative qui s’est traduite par des résultats tangibles dans les relations de coopération entre les deux pays et qui a permis au Royaume d’occuper la deuxième place en termes d’attraction des investissements chinois en Afrique avec plus de 80 projets importants dans diverses parties du pays.

Le chef de la diplomatie marocaine a souligné que la Chine est perçue comme un facteur central dans le processus de renforcement du partenariat avec les pays du Sud, en général, et les pays arabes, en particulier. «Notre aspiration aujourd’hui, 16 ans après le lancement de ce forum, est de passer du stade de consultation et de dialogue au stade de lancement de programmes et d’initiatives réels et tangibles qui soient en harmonie avec nos efforts visant à instaurer la paix, la sécurité et le développement pour notre peuple et pour notre région, conformément au principe gagnant-gagnant », a soutenu le ministre.

Il a exprimé l’espoir de voir le programme 2020-2022 former un cadre exécutif efficace pour les programmes de coopération sino-arabes, ajoutant que le renforcement de la coopération arabo-chinoise constituera un support important à ajouter aux autres affluents du dialogue, de la coopération et de la solidarité que le monde arabe a tissés depuis des décennies avec d’autres partenaires, qu’il s’agisse d’organisations, de blocs politiques ou économiques.

Le chef de la diplomatie marocaine a exprimé son espoir de voir les relations avec la République populaire de Chine se développer davantage vers une coopération plus poussée touchant les domaines liés au développement durable, à l’investissement générateur de richesse, à l’emploi et au transfert de technologie, ajoutant que la coopération Sud-Sud était et est toujours un axe principal de la politique étrangère marocaine. « Le Royaume du Maroc, de par son emplacement stratégique en tant que trait d’union entre l’Afrique, l’Europe et le monde arabe, est prêt à mettre à disposition tous les moyens disponibles pour contribuer au développement des relations et de la coopération sino-arabes à des horizons plus larges et à des niveaux plus élevés dans tous les domaines économique, commercial, culturel et autres, afin de servir les relations distinguées liant les pays arabes à la République populaire de Chine et à son peuple ami, des relations fondées sur les principes d’appréciation mutuelle, de respect de l’intégrité territoriale, de la souveraineté nationale et de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats », a affirmé le ministre.