Comment l’armée soudanaise cherche à dédouaner sa capitulation devant Israël

Un haut dirigeant soudanais a déclaré vendredi que son pays établirait probablement bientôt des liens avec Israël, affirmant que Khartoum avait besoin et bénéficierait de relations avec Tel-Aviv. « Israël est développé. Le monde entier travaille avec Israël. Pour le développement, pour l’agriculture – nous avons besoin d’Israël », a déclaré l’adjoint au chef de l’État, le général M.H. Daglo, connu sous le nom de Hemedti, à la chaîne de télévision Sudan24 TV, à Juba. Cependant, Daglo a déclaré que les relations ne seraient pas complètement normalisées, par solidarité avec les Palestiniens. « Nous n’avons peur de personne. Mais ce seront des relations, pas une normalisation. Des relations, pas de normalisation. D’accord ? Voici notre ligne de conduite », a déclaré M.H. Daglo.

Les remarques de Daglo s’inscrivent dans le contexte des efforts menés par les États-Unis pour faire pression sur le Soudan afin qu’il normalise ses relations avec Israël en échange d’un engagement d’aide financière et de son retrait de la liste noire américaine des pays sponsors du terrorisme – être placé sur la liste noire soumet le pays à des sanctions économiques dévastatrices. Pour rappel, les Émirats arabes unis – l’un des principaux mécènes du Soudan – et le Bahreïn ont signé des accords de normalisation avec Israël à la mi-septembre dans le cadre des accords d’Abraham négociés par les États-Unis.

Les pourparlers qui ont eu lieu la semaine dernière à Abou Dhabi pour tenter d’avancer vers une normalisation n’ont apparemment pas abouti. La délégation soudanaise, conduite par le chef d’État, le général Abdel Fattah al-Burhan, a qualifié les discussions de « franches et honnêtes », sans préciser leur contenu. Mais des sources généralement bien informées ont laissé entendre que le processus a bute sur les promesses sonnantes et trébuchantes auxquelles s’accrochent les responsables soudanais pour monnayer toute normalisation avec Tel-Aviv. MBZ qui avait promis monts et merveilles aux Soudanais ne leur a pas proposé plus de 600 millions de dollars auxquels s’ajouterait une somme quasi-similaire de la part de Washington (de laquelle serait soustraite la somme de 300 millions de dollars au titre du dédommagement des victimes US.

M.H. Daglo est l’adjoint d’A. al-Burhan – l’une des personnalités les plus puissantes et les plus redoutées du Soudan. Depuis 2013, il commande un groupe paramilitaire connu sous le nom de Forces de soutien rapide : une coalition de milices issue des Janjawids, célèbres pour leur imlication dans le génocide au Darfour.

« C’est vrai, la cause palestinienne est importante, et nous devons soutenir le peuple palestinien », a déclaré M.H. Daglo, soulignant que le Soudan était toujours attaché à l’établissement d’un État palestinien. Mais il a suggéré qu’au bout du compte, le Soudan devait penser à ses propres « poches », compte tenu de la situation économique difficile dans le pays. « Quel que soit l’intérêt du Soudan, nous le poursuivrons », a-t-il promis.« Nous ne parlons pas de normalisation. Nous parlons de relations. Et ce sont des relations dont nous bénéficierons ; cela se fera avec le consentement et la consultation de toutes les parties », a déclaré ce responsables militaire qui fait fi et de l’opinion soudanaise et de l’insistance des responsables du gouvernement civil, notamment du Premier ministre soudanais Abdullah Hamdok, sur le fait que le gouvernement de transition n’avait pas l’autorité pour normaliser avec Israël.

« Les factions politiques ne représentent pas le peuple soudanais, n’est-ce pas ? Faisons un sondage. Quel est le problème ? Nous sommes pour la démocratie. Nous sommes pour la diversité d’opinions, pas de problème. Faisons un sondage », a déclaré M. H. Daglo.

En 2019, des millions de citoyens soudanais sont descendus dans les rues pour manifester contre le règne long de 30 ans du dictateur Omar el-Béchir. Le gouvernement d’el-Béchir s’est finalement effondré après des mois de protestations et de tentatives de répression des forces de sécurité contre les manifestants.

Dans la foulée, un Conseil de souveraineté de transition, composé à la fois de vétérans militaires et de révolutionnaires civils, a pris la direction du pays. A. Al-Burhan devrait diriger le conseil jusqu’en 2021, date à laquelle un civil devrait prendre sa place. L’homologue civil d’Al-Burhan, Abdalla Hamdok, est bien plus hésitant quant à la normalisation. Hamdok insiste régulièrement sur le fait que son gouvernement n’a pas l’autorité pour négocier des relations avec Israël. La question de la normalisation, a déclaré A. Hamdok lors d’une conférence de presse à Khartoum en août, nécessite « une discussion approfondie [parmi la société soudanaise] ».