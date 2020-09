Comment l’ASMEX se déploie pour faire de la crise sanitaire un catalyseur de développement 

Dans la continuité de son cycle de rencontres organisées ces derniers mois en vue de transformer la crise due à la pandémie en un catalyseur de développement, une opportunité d’export à l’international et un outil de renforcement économique à l’échelle nationale, l’ASMEX annonce un programme spécifique autour de l’accès aux marchés et des opportunités d’export et d’investissement à saisir. Une sorte de guide à destination les exportateurs nationaux pour les pousser à aller à la découverte des possibilités de business que peuvent offrir des marchés tels que l’Ethiopie, le Canada, les Pays-Bas, l’Australie, la Chine ou encore le Royaume Uni.

Le premier séminaire intitulé « Doing Business with Ethiopie » est prévu le Mercredi 16 septembre 2020 à 15H00 (GMT+1). Il a pour objectif de présenter l’environnement des affaires en Ethiopie, les opportunités d’export et d’investissement à saisir et conseiller sur les démarches à suivre pour améliorer et/ou créer du business sur ce marché. Malgré une forte présence du Maroc en Ethiopie en raison des exportations d’engrais (le Maroc étant le premier fournisseur d’engrais dans ce pays), les relations commerciales entre les deux pays restent en-deçà des opportunités offertes. Ces dernières années, ce marché a bénéficié d’un intérêt particulier et d’un dynamisme exceptionnel en terme de coopération et d’exploration d’opportunités d’affaires avec tout d’abord l’inscription de ce pays dans le programme de la Visite Royale dans le cadre de la coopération Sud-Sud, les visites de délégations d’hommes d’affaires, la signature de partenariats ou encore la participation du Maroc à des foires et salons professionnels. C’est dire que le terrain est bien préparé pour une relance effective des relations commerciales et un renforcement des flux business dans les deux sens.

Cette première rencontre virtuelle sera animée par Olivier Poujade, spécialiste de l’accompagnement des PME à l’international et particulièrement sur le marché africain, à travers le cabinet Est Africa Gate. Il a développé une expérience et une expertise spécifiques de l’Ethiopie et partagera avec les exportateurs marocains le « mode d’emploi » et le potentiel qu’offre ce marché.