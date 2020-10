Comment les Israéliens ont réussi à noyauter le Yémen

Lors d’une rencontre avec des responsables yéménites, qui remonte aux années 90 du siècle dernier, une délégation israélienne de passage à Sanaa avait demandé d’accorder la nationalité yéménite à 60.000 Israéliens. C’est ce que révèle un document signé par le service des renseignements de l’ancien régime, élaboré à l’occasion de la visite secrète de deux jours à Sanaa de Bruce Kashdan, conseiller du ministre israélien des Affaires Etrangères, en juillet 2007. Il s’était entretenu avec des dirigeants militaires et sécuritaires proches de l’ancien président Ali Saleh.

Y. Sarii a précisé à cette occasion que « les Emirats ont, à l’époque, joué un rôle central dans l’organisation de cette visite ». Selon lui, il s’agissait de la 2èmevisite de ce dirigeant israélien au Yémen. La première visite remontait au mois de février 2005, au cours de laquelle il a discuté de la sécurité de la mer rouge et du détroit stratégique de Bab al-Mandeb ainsi que de l’entrée des produits israéliens au Yémen.

Mais l’un des sujets les plus importants abordés par le responsable israélien a été l’élaboration d’un accord qui permet à l’aviation civile israélienne de survoler l’espace aérien du Yémen.

Y. Sarii évoque un autre document publié par l’ambassade des Emirats à Sanaa qui révèle qu’au début de mars 1996, une délégation de la Knesset s’était rendue dans la capitale yéménite, où elle s’est entretenue avec de hauts responsables yéménites, à leur tête le président Saleh. Au menu de ces discussions figuraient les efforts israéliens de normalisation des relations avec le Yémen.

« Nous avons obtenu ce document de l’ambassade des Emirats à Sanaa qui révèle que la délégation israélienne qui a visité Sanaa a demandé aux responsables de naturaliser quelque 60 mille israéliens, dont 15.000 qui détenteurs de la nationalité américaine », assure le porte-parole de l’armée yéménite. Le général Sarii a révélé que Saleh avait alors procédé à une normalisation progressive avec l’entité sioniste, en annulant le boycot d’Israël du deuxième et troisième degré. Ce qui lui a valu d’être récompensé le 19 mai 1997 par l’ambassadeur US à Sanaa. L’administration US avait alors fourni à l’armée de l’air des pièces de rechange pour les F-5.

Dans les déclarations du général yéménite, il est aussi question d’une note envoyée en 2004 au ministère émirati des Affaires Etrangères par leur ambassadeur à Sanaa, Saiid Zoaabi, dans laquelle ce dernier précise que la normalisation israélo-yéménite fait partie d’un plan plus large élaboré par les États-Unis pour la région.

Y. Sarii a également affirmé détenir d’autres preuves sur la participation militaire israélienne dans l’agression contre le Yémen depuis 2015, promettant qu’elles seront dévoilées le moment opportun.