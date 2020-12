Comment l’US Army gère ses stocks de « puissance »

Edward Daly, général américain qui chapeaute l’Army Materiel Command, a affirmé que l’armée US prend des mesures pour ajuster son stock prépositionné sur les théâtres en Europe ainsi que dans la région Asie-Pacifique non seulement pour d’éventuels conflits, mais aussi pour la concurrence stratégique avec les puissances régionales, indique un article de Defense News paru le 30 novembre, faisant allusion à la Russie et à la Chine.