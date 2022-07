Commerce extérieur : Les indices en hausse

L’évolution de l’indice des valeurs unitaires à l’importation résulte principalement de l’augmentation des valeurs unitaires de l’ »énergie et lubrifiants » de 62,1%, des « demi-produits » (36,8%), de l’ »alimentation, boissons et tabacs » (28,4%), des « produits finis de consommation » (13,2%), des « produits bruts d’origine minérale » (65,9%) et des « produits finis d’équipement industriel » (8,3%), précise le HCP qui a annoncé l’adoption de l’année 2019, au lieu de 2012, comme nouvelle année de base pour les indices du commerce extérieur (ICE).

S’agissant de la progression de l’indice des valeurs unitaires à l’exportation, elle s’explique essentiellement par la hausse des valeurs unitaires des « demi-produits » de 90,6%, des « produits bruts d’origine minérale » (55%), des « produits bruts d’origine animale et végétale » (51,9%) et des « produits finis de consommation » (6%), relève la même source.

Les indices des valeurs moyennes de l’ « alimentation, boissons et tabacs » et des « produits finis d’équipement agricole » ont, quant à eux, diminué respectivement de 1,5% et 3,8%, atténuant ainsi la hausse de l’indice global des exportations.