Commerce indo-russe : Pressions US maximales…

« La Reserve Bank of India, la Banque centrale et le ministère des Services financiers d’État ont tenu des consultations sur la transition du commerce indo-russe vers des règlements réciproques en devises nationales », a rapporté le journal, citant des sources indiennes informées. Ces dernières précisent que « Moscou a déjà identifié deux banques de la Sberbank et de la Foreign Trade Bank pour participer du côté russe aux paiements commerciaux avec l’Inde, tandis que New Delhi n’a encore identifié aucune banque indienne pour participer à de tels règlements ».

Le journal ajoute que « les consultations interministérielles se poursuivent en Inde concernant le commerce avec la Russie de marchandises qui ne sont pas soumises aux sanctions occidentales telles que les médicaments, les denrées alimentaires, le thé et le café, qui constituent la base des exportations indiennes vers la Fédération de Russie », tout en soulignant que « la fourniture de ces produits à la Russie fait désormais l’objet d’une grande attention. »

Les sources ont souligné que « les paiements et les méthodes de livraison sont le principal obstacle au commerce de l’Inde avec la Russie dans les conditions actuelles », notant que « des options sont envisagées pour la livraison des exportations indiennes vers la Fédération de Russie via la Géorgie et un certain nombre de ports maritimes chinois ».

Les sources n’ont pas exclu « la possibilité d’approvisionner la Russie en produits pharmaceutiques par l’intermédiaire de sociétés indiennes ayant des bases en Europe de l’Est ».

Mais ajoute le journal « Washington n’est pas satisfait du refus de l’Inde de soutenir la résolution antirusse aux Nations Unies, et du fait que New Delhi autorise les entreprises indiennes à acheter du pétrole russe ».

Selon Times of India, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, se rendra en Inde cette semaine, pour rendre visite à l’un des plus gros acheteurs de marchandises russes. Et « les deux pays pourraient discuter de la facilitation des paiements commerciaux qui sont perturbés par les sanctions occidentales contre les banques russes », notant qu’ « ils pourraient tenir des pourparlers dans la capitale indienne vendredi prochain ».

Hardeep Singh Puri, ministre indien du Pétrole et du Gaz naturel, a déclaré plus tôt ce mois-ci que « New Delhi étudie la proposition de Moscou de vendre du pétrole brut à des tarifs réduits par le biais de règlements en roubles et en roupies dans le contexte de la crise actuelle en Ukraine », soulignant que le gouvernement de son pays « identifiera une banque pour traiter avec la Russie sous sanctions ».

« Il est prévu de créer un système de règlement spécial pour ce faire, dans le cadre duquel la Russie utilisera la roupie qu’elle reçoit des importateurs indiens pour acheter des marchandises en Inde, et les exportateurs indiens utiliseront le rouble que la Russie paie pour payer les importations russes, et le taux de change conditionnel du rouble et de la roupie est rattaché à une monnaie internationale », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, un autre journal, The Hindu en l’occurrence, a rapporté qu’ « une équipe de spécialistes de la Banque centrale de Russie se rendra en Inde cette semaine pour discuter avec la Reserve Bank of India des questions de remboursement des paiements dans le cadre des sanctions imposées à la Fédération de Russie » par un certain nombre de pays en raison de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine.

La solution à ce problème est d’une importance fondamentale pour le commerce de New Delhi avec Moscou, car l’Inde achète beaucoup de produits à la Russie, y compris dans les domaines de la défense et de l’énergie nucléaire, et lui exporte des produits pharmaceutiques, agricoles et autres.