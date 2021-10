Commerce mondial : La reprise post-Covid dépasse les attentes de l’OMC

La reprise du commerce mondial dépasse les attentes mais elle est marquée par des divergences régionales, note l’OMC qui anticipe désormais une croissance en volume de 10,8% (au lieu des 8% annoncés en mars) du commerce mondial des marchandises pour 2021, suivie d’un accroissement de 4,7% en 2022.

Cette croissance devrait se modérer à mesure que le commerce des marchandises retournera à la tendance de long terme qui était la sienne avant la pandémie, précise le document. Des problèmes du côté de l’offre comme la pénurie de semi-conducteurs et le retard accumulé dans les ports pourraient tendre les chaînes d’approvisionnement et peser sur les échanges dans certains secteurs, mais ne devraient pas avoir d’incidence majeure sur les agrégats mondiaux.

Les principaux risques baissiers viennent de la pandémie elle-même, explique la même source. “Le commerce a été un instrument décisif pour lutter contre la pandémie et cette forte croissance souligne à quel point le commerce sera important pour soutenir la reprise de l’économie mondiale”, a déclaré Ngozi Okonjo Iweala, Directrice générale, citée dans un communiqué. “Mais l’accès inéquitable aux vaccins aggrave la divergence économique entre les régions. Plus longtemps l’inéquité vaccinale persistera, plus on court le risque que n’apparaissent des variants encore plus dangereux de la COVID 19, ce qui enrayerait les progrès sanitaires et économiques accomplis jusqu’à présent”, a-t-elle ajouté. “A l’approche de la douzième Conférence ministérielle de l’OMC, les Membres doivent faire preuve d’unité et s’accorder sur une réponse forte de l’OMC à la pandémie qui jetterait les bases d’une production plus rapide des vaccins et d’une répartition plus équitable. C’est une nécessité pour maintenir la reprise économique mondiale. La politique de vaccination constitue bien une politique économique – et aussi commerciale – critique”, a-t-elle clamé.

Le fort taux de croissance annuel pour le commerce des marchandises en 2021 s’explique principalement par l’effondrement de l’année précédente, où le commerce avait touché le fond au deuxième trimestre. Le niveau de référence étant très bas, la croissance en glissement annuel du volume du commerce des marchandises a atteint 22% au deuxième trimestre de 2021, mais le chiffre devrait revenir à 10,9% au troisième trimestre et à 6,6% au quatrième trimestre, en partie grâce à la rapidité avec laquelle les échanges ont repris aux deux derniers trimestres de 2020, souligne l’OMC. Il suffit pour que les prévisions pour 2021 se réalisent que la croissance en glissement trimestriel atteigne en moyenne 0,8% par trimestre au second semestre de cette année, l’équivalent d’un taux annualisé de 3,1%.